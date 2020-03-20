【肺炎停課】天水圍兒童流連商場　店鋪如托兒所店主無奈帶仔看鋪

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，行政長官林鄭月娥於日前表示，中小學如期在4月20日復課「已經無可能」。復課日未明，學生至今停課近兩個月，亦衍生出不同的照顧問題。雙職父母如果沒有在家工作的安排，又沒有家傭或其他家庭成員幫忙，照顧子女的日常就成為前所未有的挑戰。記者走訪天水圍嘉湖新北江商場，發現場內不少檔主迫於無奈帶同年幼子女開店，亦有鋪頭店員仗義幫忙託管兒童，同時亦有不少兒童在場內流連。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，任由兒童獨留在家中、街上或商場均並不恰當，建議家長在停課期間如遇上照顧問題，可盡早尋找專業支援。 攝影：鄭子峰、鄧煥儀

無奈帶同子女開工

位於天水圍的嘉湖新北江商場是區內歷史最悠久的商場之一，連同地下，一共三層。商場有「劏場」之名，一層被劏成近200個小鋪位，結合豬肉檔、菜檔、水果檔、食肆、髮廊、診所、美甲店、補習社等。商場為區內居民解決日常所需，同時亦成青少年及童黨聚集之地。

記者曾於中午及黃昏時段走訪商場，發現兒童在商場流連的情況於黃昏較為普遍，他們多在玩手機、遊戲機、夾公仔及玩場內的遊樂設施。在商場一樓任職美甲師的李小姐在採訪當日帶同12歲、就讀小六的兒子到鋪頭工作。她表示，現時兒子一星期三天在家裏上網online class，惟每次的上課時很短，只有若半小時。

「最麻煩係冇得返學，除咗上門補習，就成日打機。唔想佢成日留喺屋企，咪帶佢落嚟，其實都擔心升中進度會趕唔上。」兒子則表示，相比起留在家中，更「鍾意落嚟舖頭」，因為「有得同朋友玩」。

李小姐兒子口中的「朋友」，是另一位美甲師阿晴的11歲兒子。阿晴表示，孩子每天早上在家完成網上課程，中午來到商場補習，之後便會到媽媽工作的店裏。「晏晝咪等佢落嚟放鬆吓。當然都擔心佢學習進度，唔擔心就唔會俾佢補習啦。呢個場周不時都會有小朋友走來走去，自己玩電話。」

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格仔舖店員幫忙看管兒童

連接商場一期與二期的天橋上有數個流動式檔攤，出售各式家品。在其中一個檔攤工作的陳小姐這天帶同5歲女兒看檔。「而家當然想盡快復課，帶佢落嚟都唔算好麻煩，有時隔離檔主都會幫手照顧，已經好熟。」她表示，現時會定期到女兒所屬的幼稚園領取功課，亦得知部分幼稚園會開放作臨時託管，但以她所知，因為擔心會有感染風險，並不是太多家長願意讓小朋友回校。

商場的二樓設有補習社、琴行、格仔舖等，採訪當日一間格仔舖更多了一位「小店員」。店員姚小姐與11歲女童的家長相熟，故在店裏工作時幫忙照顧她。「我識得佢爸爸媽媽，有佢媽媽的電話號碼，收鋪時會送埋佢返屋企，因為會經過佢住嗰度。」她說。

她指，商場內不時有兒童走入不同店鋪逗留，店員亦會仗義照顧不認識的小朋友，而她自己亦不只幫忙看管這位女童，「有時係佢，有時會係其他小朋友，呢度啲小朋友成日走入嚟坐，有呀媽就跟呀媽，冇嘅話，有大人就跟住啲大人。」

女童向記者表示，停課期間只需要繳交網上功課，就讀的學校不設網上授課，自言是「行為良好」才獲准出街。她說：「我啲同學日日落街打波，喺條街度自己行，好少同學會準時返屋企。」

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勿獨留兒童在家或街道

嘉湖新北江商場不時出現流連的兒童，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，不論是獨留在家，或是獨留在街上，其實也並不適宜，因為兒童並沒有足夠的危機意識，獨自走在街上亦有危險。根據法例，任何人把16歲或以下的兒童或少年獨留在家中、街上或商場，而導致其受到不必要的苦楚或健康損害，均可能觸犯《侵害人身罪條例》。

至於把孩子交由他人代為看管，黃姑娘指，這需要視乎照顧者本身照顧兒童的能力及成熟程度。「如果嗰個都係小朋友，萬一有意外，又係咪可以照顧到自己同另一個小朋友？如果是成人，家長便可能要衡量相熟程度，以及該人是否可令你安心。」她提醒，如家長遇上照顧問題，宜盡早尋找專業支援。

她續指，家庭裏的照顧責任會否則重於父母其中一方，得視乎該家庭的日常狀況。「如果是雙職家長，一般會有分工，商量好『邊個時間，邊個負責湊』；但若果父親需要工作，母親是家庭主婦，照顧責任便通常落在母親身上。」

她補充，疫情爆發至今小孩已停課近兩個月，長時間的停課，不論在孩子的學習或情緒上，對照顧者來說也屬一項新挑戰。「如果可以在家工作，都仲可以照顧到。但而家好多都要返回辦公室，無工人的話，好多時就要為照顧孩子嘅事籌謀，例如安排親戚幫手。」對於有母親帶同子女看鋪，黃姑娘估計：「她們可能一時搵唔到人幫手照顧，又唔想小朋友困喺屋企太耐。」

打造優質親子時間

如果需要帶同小朋友工作或看鋪，黃姑娘建議可預先安排孩子的活動，讓他們好好利用這段空白時間。「佢地太悶的話，其實都會有情緒起伏。家長可以預備圖書、玩具、工作紙、手工勞作等，甚至與孩子一起討論，鼓勵佢地思考『究竟有咩想做。』佢地自己諗嘅話可能更有趣，會做得更專注。如此一來既不會影響家長工作，亦可避免因走漏眼而發生意外。」

停課期間，她提議家長可利用空餘時間與孩子設計親子活動。「優質的親子時間可助建立良好的親子關係，孩子會更聽從家長指示，同時可發掘孩子的興趣和潛能。家長不妨與孩子多進行戶外活動，例如行山；在家的話可一起玩桌上遊戲、自製簡單遊戲，甚至一同下廚。」