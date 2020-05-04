【停課衝突】管教子女問題浮面　3月家長求助來電急升近50%

本港疫情近來有緩和跡象，但復課日期仍是一個未知數，無論是家長還是小朋友，因疫情而轉變的生活模式，的確會令家庭增加不少磨擦。防止虐待兒童會求助及親子支援熱線今年3月合共接獲104個來電，比去年3月的70個來電上升近48%，而4月則與去年相約。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指求助者多是幼兒至小學階段家長，問題大多與管教和學習有關。

根據求助熱線的反饋，黃翠玲總結，因家長擔心小朋友外出受感染，在家學習及安排活動上也對家長構成壓力，而且家長的壓力更不止於家庭，因此她建議家長在管教時，要先確保自己情緒沒有處於一個波動的狀態才進行指導，就減少衝突方面亦有以下貼士：

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲（資料圖片／黃舒慧攝）

1.調整期望

黃翠玲認為，停課期間，小朋友的學習模式改變，沒有傳統的授課對知識的吸收或會受到影響，家長必先接受在家學習與上學是有差別的，不要以過往的期望值去代入現時情況。

2.正面態度

凡事也有好有壞，疫情下亦是如此。黃翠玲認為這段時期，家長可珍惜與子女相處的時光，多陪伴子女，說的是優質陪伴！即是家長放下所有雜事，放下手機，和孩子談天說地，家長要謹記不要把說教當成是聊天，聊天是要聊小朋友感興趣的，而為了銜接將來的復課，家長亦可為小朋友規劃一個作息時間表，有學習時間和自由時間。

防止虐待兒童會求助及親子支援熱線近期接獲來電多為學習與管教問題

3.家校合作

改變了學習模式，無論是網上學習還是學校派發的功課，小朋友跟不上是正常的事，家長處理不到亦是正常的事！因此遇上問題，要主動向校方求助。

4.為自己提供放鬆時間

黃翠玲認為，不少家長已經復工，家長不應獨留小朋友在家，首要的是找到信任的親朋戚友協助照顧，即使不是工作原因，也可以尋找協助讓自己「喘一口氣」，如果真的找不到親朋戚友協助，尋求社區支援便是另一個方法。