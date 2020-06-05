【復課準備】備戰呈分試　資深校長分享應考策略及計分比重

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學生自2月起停課，早前教育局宣布幼稚園K3至中五學生分階段於5月27日起復課。 經過4個多月的停課，學生將要重回校園，除了要追趕課程，五年級學生更要應付呈分試。有資深校長提醒家長，復課後不要只關心子女能否追上學習進度，更重要的是留意他們的情緒，他更詳細拆解呈分試計分方法及注意細節等，助家長及學生輕鬆面對呈分試。 攝影：黃舒慧

下周一（8日）是小四至中二復課的日子，而在復課後大部分小五學生也會面對呈分試，教育局在周三（3日）公布學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至9月份進行，或讓如期復課的學生先在7月份進行評核，並安排受影響學生（如跨境生）於較後時間進行補考。

即使延遲考試日期，不少家長也憂慮子女在早前的停課日子，單靠網上學習不足以追回課程，擔心他們無論在學習進度上，甚至情緒上也未能重回正軌，因而影響呈分試的成績。

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長提醒家長，復課後不要只著眼小朋友的成績：「在停課期間小朋友的生活習慣、作息時間也被打亂，之前都是留在家中，甚至連社交、對老師的尊重及禮貌都可能會忽略了。其實在追趕學習成績之前，應先留意及處理小朋友的情緒，而老師在復課初期亦應給予學生適應時間，多加體諒。」

復課前多提及校園生活

梁校長建議家長趁復課前，先為子女調適生活習慣，令他們習慣早睡早起，也要與他們多溝通，多提及以往校園的生活，「可以問他們最想見是哪位同學和老師，亦可趁復課前出去玩，作為慶祝的活動，令小朋友以一個開心、輕鬆的心情迎接復課。」

在過去的幾個月，受疫情影響，大部分人的生活都改變了，梁校長覺得對於老師、學生及家長來說也是難忘的經歷，學習形式的改變，課堂由實體改為網上，大家也要時間適應。「不過可以肯定的是家長對子女的學習認識多了，以往可能只是為他們跟功課、督促溫習，現在網上學習很多時也需要家長的協助，令他們了解更多子女的學習進度。」

影響中一派位的重要因素

五年級學生將要面對第一次的呈分試，很多家長對其計分方法、各科佔分比重也未有深入的了解，梁校長指升中派位根據幾方面評估，分別是學校過往兩次畢業生在「中一入學前香港學科測驗」、個人三次呈分試成績、自行分配學位的面試表現。

「每年的小六學生在7月也要應考『中一入學前香港學科測驗』，教育局會將學生成績劃分成Band 1至Band 3，亦會根據這個成績評定每間學校來年可分別進入Band 1至Band3中學的人數；個人成績則根據三次呈分試的成績計算，評定你是屬於哪個Banding；至於中一自行分配學位階段，則會加上面試表現來評定。」

梁校長指會有一個不公開的學生總排名榜，教育局是根據「中一入學前香港學科測驗」、個人三次呈分試成績，自動將全港學生排列出一個排名榜。「在中一自行分配學位階段，中學校長會以這個排名榜作參考，佔約70至80%，另外20至30%則會看面試表現來決定。」

至於在中一統一派位方面，梁校長強調家長的選校策略及學生個人的隨機編號也會影響結果， 因為電腦會根據編號派位，較前的會有優勢，但這個編號是非公開的，學生不會知道。

成績保持中上佔優

「我經常跟家長說，小朋友由小一已要爭取好成績，不是說要考到頭三名，起碼要有中上的成績，最好考到50名以上，保持在Band 1組別，因為當你跌入100名之後，入到Band 1機會就會很低。」他說。

他建議家長多跟校方溝通，協調這次呈分試的考試範圍，盡量「輕鬆啲、淺易啲」，而在考試前亦可做一些小測及評估，讓學生鞏固所學的知識，亦可了解自己的水平及不足，有足夠的信心及能力去應付呈分試。

拆解呈分試計分方法

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教育局的呈分試分數調整機制

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應對呈分試小貼士

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*以上呈分試資料由樂思、躍思PP家長會提供，想取得《呈分試家長天書》即按：https://bit.ly/2ZTvheN