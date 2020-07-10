停課安排｜教育局公布全港學校提早放暑假　小五呈分試可如常

近日新冠肺炎疫情轉趨嚴峻爆，連日爆出多宗本地確診個案，當中更涉及多達23間中、小學及大專院校，有多間學校學生及家長相繼確診而需停課，而教育局早前表示，就目前的個案看來，沒跡象顯示學校是感染源頭。今日（10日）下午2時，教育局局長楊潤雄面見傳媒，宣佈全港中、小、幼於下周一起（13日）提早放暑假，當中部分級別有考試則如常進行，完成後便可放假。

小五呈分試如常

教育局局長楊潤雄在記者會上指，考試屬一個靜態活動，同學不會有太多交流，加上其他級別提早放假，校方可善用空間保持良好的距離進行考試，而不少學校的呈分試將在7月13至17日進行，由於考試會影響同學升中結果，是一個重要的評估，因此會如常進行；此外，中三至中五的考試亦會如常，在7月13至17日進行。

假期學校仍可安排補課

被問到有學校會安排學生於暑假回校補課，會否擔心此舉令提早放假減少傳播風險的成效下降，楊局長回應指不太擔心，皆因學校不會安排大量人數、級別回校補課，加上可善用校園空間保持社交距離，因此目前情況仍然允許學校安排暑假補課活動。

學校保持開放協助有需要家長

由於提早放假的決定來得突然，因此學校會保持開放，協助托管有需要的同學，而提早放假，相信不少學校未必來得及派發假期功課或相關事宜，如學校未能於網上系統作出完善安排，建議校方可讓同學分批回校處理。

按圖即睇師生及家長確診及曾接觸患者的學校名單

有多間中小學的學生、家長相繼確診，亦有學校學生及家長、教職員等曾與患者接觸，每間學校的停課處理方法也不同，有學校決定停課14天，也有學校出通告指由家長自行決定是否回校。有校長指教育局沒有一個正式的指引給學校，但是會參考衛生防護中心的建議，再因應實際的情況做決定。行全面消毒。

昨日有多間學校更因為疫情反覆而宣布讓學生提早放暑假，減免校內傳播風險。不少家長也指教育局雖未有公布停課，也自行停課，以減低感染風險。

按圖即睇各校就疫情向家長發出的通告：

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以下為截止7月10日各學校的疫情最新情況：

中華基督教會扶輪中學一名中三學生確診新冠肺炎，學校會全面消毒，並已即時停課，學生周二（7日）下午回校接受檢測，學校將停課14日

香港演藝學院一名學生確診通知，學院決定關閉校園，並要求所有師生離開。演藝學院已與衞生防護中心聯繫，並將為校園徹底清潔和消毒。

光明英來學校一名教職員的家人早前確診新冠肺炎，該名職員即時在家隔離，學校安排該教師任教的班別到其他班房上課，亦會加強校內清潔和消毒工作，學校在7月8至10日停課3天。

上水鳳溪創新小學則有一名老師與確診者曾短暫共處，由於該名老師正等待進行測試，因此未有確實消息，學校會在7月8至10日停課3天。

培基小學一名學生家長對新冠肺炎病毒呈陽性反應並已入院，校方指有關學生今日沒有回校上課，而學校正與衞生防護中心商討出對方法，暫時未有進一步消息。

而優才書院（小學部）位於旺角的初小校舍，校方周二（7日）向家長發whatsapp，指收到家長的通知，校內初小有一位家長早前與一位確診新冠肺炎患者聚餐，而該名家長現正被邀請進行測試，在醫院等候化驗結果，並會即時通知校方有關檢測結果。學校會安排初小學生在7月7日停課一天，並會全面消毒校舍及各校巴。記者就此事向優才查詢，校方至截稿前仍未回覆。而在中午，家長指已接獲校方通知，該名家長的測試結果為陰性，而旺角初小校舍將停課，並改為網上授課，直至學期完結，將軍澳高小校舍不受影響，將繼續上課。

沙田崇真學校一名二年級學生家長對深喉唾液測試呈陽性反應並已入院，有關學生周二（7日）已沒有回校，學校會在7月8日至21日停課14天。

荃灣天佑小學，有學生家人初步確診，校方公布家長可自行決定是否讓子女回校上課。

油蔴地天主教小學(海泓道)周二（7日）發出通告，指兩名分別為一年級及五年級的同學，與他們同住之親友對2019新型冠狀病毒檢測初步呈陽性反應。學校會於7月8日停課，而小一至小四的評估以及小五呈分試會另行安排。

拔萃男書院附屬小學有一名家長確診，拔萃男書院周二（7日）晚上宣布，小學部及中學部明起周三（8日）起停課，考試取消，直至另行通知。

保良局林文燦英文小學一名六年級學生母親，在7月7日晚上8時初步確診，學校宣布7月8日停課並進行全面消毒。

東華三院馮黃鳳亭中學（沙田）一名學生父親確診，學校於7月8日起停課14天。

沙田胡素貞博士紀念學校雖然沒有確診個案，但校方因應區內疫情，讓學生提早放暑假，而小五生則需繼續回校考呈分試。

7月8日 20:00更新：聖母書院一名學生及母親初步確診，父親已確診，衞生署正聯絡該校並建議停課14日，校方公布學校於7月8至21日停課，但中一新生註冊手續將會如常辦理。

7月9日 11:00更新：牛頭角聖公會基顯小學有一名學生家長周三（8日）確診，該名學生及家人現正進行檢測及隔離14日。家長須即時到校接回子女，7月10日停課一天，校方作全校徹底清潔及消毒，而五年級呈分試即日取消及順延。

7月9日20:30更新：道教青松小學有學生家長確診，校方向發長發通告，公布周五（10日）停課，稍後會再公布復課安排。

宣道會陳瑞芝紀念中學向家長發通告，指一名學生家長初步確診，學校在周五（10日)至周六（11）停課，全校進行徹底消毒。

7月10日 0:30更新：順德聯誼總會胡兆熾中學晚上向家長發通告，指一名中二學生家長確診，全校於周五（10日)至周六（11日)停課2天，為校園徹底清潔及消毒。

優才書院晚上向家長發通告，一名中學生對深喉唾液檢測呈陽性反應，學校即時決定周五（10日)起停課。

7月10日 11:30更新：德望學校小學部有一名家長確診新冠肺炎，而中學部有一名學生確診，幼稚園7月10日起提早放暑假，小學及中學7月10至12日停課3日，稍後公布之後的安排。

保良局朱正賢小學一名學生及家長確診新冠肺炎，學校在7月10日起停課。

粉嶺聖公會嘉福榮真小學一名老師親友確診新冠肺炎，學校在7月10日停課1天。

荃灣天主教石鐘山紀念小學一名六年級學生親友確診新冠肺炎，學校在7月10日停課1天。

九龍城浸信會禧年恩平小學一名學生對新冠肺炎深喉檢測呈陽性反應，學校在7月10日停課，7月13日提早放暑假。

聖公會油塘基顯小學一名二年級學生初步確診新冠肺炎，學校在7月10至14日停課5天。

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