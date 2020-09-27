【親子熱話】JM有心結動輒建議離婚？　真正關心應別亂批評或責怪

最近喺Forum碌到呢個Post，講好多人都會對其他人嘅事抱持負面態度，Juicy媽表示一千個認同！可能你會話：喂，忠言不嬲都逆耳㗎啦，你唔想人畀意見你，係咪淨係想圍爐取暖先？

之不過，有時將一件事講出嚟，好可能係已經承受好大壓力，需要搵個出口發泄。被人潑冷水，反過來責怪嘅滋味認真唔好受。借用網民個例子：婚姻問題就勸人即刻離婚、仔女反叛就叫人斷絕關係，再加上一句句「好小事啫」、「你自己攞嚟」、「其實係咪你做錯在先？」⋯⋯Juicy媽只可以話，站喺道德高地講呢啲說話好易。但一家唔知一家事，亂咁批判只會傷害到人哋。

繼續閱讀：https://bit.ly/30N88cN

【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：別隨意批評別人的家庭問題！】

相關文章：【婆媳關係】謝安琪大讚奶奶好又幫忙買咖啡 李亞男買手袋送奶奶

娛樂圈有不少女星與奶奶關係融洽，就好像朋友般相處，不過，亦有些女星和奶奶的關係不算好，今次為大家分享5大與奶奶的婆媳關係及相處點滴……

+ 12 + 12 + 12

+ 21 + 21 + 21

【相關圖輯】不准新抱同枱食飯 人妻轟奶奶3個無理要求 網民：她是清朝人嗎