【親子熱話】JM有心結動輒建議離婚？　真正關心應別亂批評或責怪

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最近喺Forum碌到呢個Post，講好多人都會對其他人嘅事抱持負面態度，Juicy媽表示一千個認同！可能你會話：喂，忠言不嬲都逆耳㗎啦，你唔想人畀意見你，係咪淨係想圍爐取暖先？

之不過，有時將一件事講出嚟，好可能係已經承受好大壓力，需要搵個出口發泄。被人潑冷水，反過來責怪嘅滋味認真唔好受。借用網民個例子：婚姻問題就勸人即刻離婚、仔女反叛就叫人斷絕關係，再加上一句句「好小事啫」、「你自己攞嚟」、「其實係咪你做錯在先？」⋯⋯Juicy媽只可以話，站喺道德高地講呢啲說話好易。但一家唔知一家事，亂咁批判只會傷害到人哋。

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：別隨意批評別人的家庭問題！】

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