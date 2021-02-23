復課｜長假後小朋友專注力下降？4招提升學習效率 留意枱燈都關事

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-23 18:34

肺炎確診個案日漸下降，教育局亦宣佈中小學和幼稚園在農曆新年後局部恢復面授課堂：學校可安排個別級別學生回校進行不多於半天（上午或下午）的面授課堂及考試，每節回校學生數目以全校學生人數三分一為限，而部分學校則安排其他時間進行網上學習。 小朋友歷經大半年的網上學習和悠長年假，想必出現心散、專注力和動力不足的問題，做功課時間大大減慢，專家提出幾個提升效率方法，原來燈光也會影響小朋友學習！

選對黃金時間讀書 提升功課效率

加拿大心理學家研究指出，晚飯後到睡前是學習的黃金時間，小朋友應趁這段時間做功課和溫習，有助加深記憶，亦由於小朋友專注力時間較弱，家長不妨將學習時間分段，初期還可以先為他們能夠專注的時間計時，為子女制定個人化的學習和休息時間表。

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書枱環境宜明亮少雜物

學習環境大大影響小朋友專注力，建議低年級小孩不要在睡房學習，因為周圍的玩具和擺設都容易讓他們分心，書枱亦應保持清潔，只擺放與學習有關的東西，零食、玩具等獎勵應先放在小朋友看不見的地方。

小朋友的書桌應保持清潔，切忌放玩具零食。（getty images）

在成長階段，書桌、椅子和枱燈都應具備可調較功能，而枱燈除了要揀選LED護目燈外，還應有低藍光和低眩光功能，保護小朋友眼睛健康，亦避免因為眩光和光線不集中，產生易倦和專注力不足的問題。

保護眼睛健康：米家智能 LED檯燈1S 4種 照明模式

米家智能 LED檯燈1S採用智能調光機制，在任何色溫和亮度下都無可視頻閃，保護眼睛，加上大面積和均勻照射光線，即使在大書桌上溫習做功課也沒有問題，而4種照明方式包括閱讀模式、看電腦模式、兒童模式和專注模式都可隨意調較，一盞枱燈應付全家需要！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/23）

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