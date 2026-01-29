內地拼豆熱潮：成淘寶年度十大商品　小紅書相關話題破20億瀏覽量

走進藏在鬧市裏的拼豆手作店，宛如進入了一個自習室，年輕人安安靜靜在豆板前埋頭苦幹。他們拿着鑷子，將一顆顆豆子放到豆板對應位置上，完成後再用熨斗熱壓定型。



從筆下一顆顆豆子，到燙好後成型的圖案，第一次接觸拼豆的陳曦（假名）對此感到驚奇，「燙好後很有成就感！好像從平面走向立體了」，此後她便沉迷於此，一發不可收拾。

拼豆，這項手工正在以其獨特的魅力，在年輕人中掀起一股熱潮：從拼豆圖紙博主，到拼豆DIY手工包、拼豆店興起，年輕人為什麼染上「拼豆」 ，這股熱度能持續多久？

拼豆的時候比較專注，感覺沉浸式地做一件事，大腦會得到放鬆

小麥對記者表示，幾個月前她陪着朋友去體驗拼豆，沒想到一發不可收拾，「我已經沉迷了，逢人就安利」。

陳曦在刷社交媒體時，發現拼豆可以將喜歡的IP人物還原出來，便想要到線下嘗試。「第一次做用了四個多小時，累得腰痠背痛，但特別有成就感，之後就上癮了」。她覺得，拼豆可以用很低的成本，獲取想要的圖案，還原度很高。

玩家們分享的「拼豆」作品▼▼▼

與此前流行過的吹玻璃、陶藝等手工相比，拼豆門檻很低，只需要按照圖紙用鑷子將豆子放進對應位置，再進行熨燙定型即可。除了熨燙這步可能「翻車」外，跟着圖紙填豆子是一項只需要耐心、不需要技術的工作，上手簡單，上限卻很高，提供一種確定性和治癒感。

陳曦和小麥喜歡到店裏拼豆，因為豆子的顏色齊全，也有專人幫忙燙豆，「入坑」幾個月來，她們將自己喜歡的圖案製成掛件或冰箱貼，還會送給朋友，小麥說：「實用，看着也覺得很幸福。」至今依然樂此不疲。

店內的顧客在安靜的製作自己的作品。（羊城晚報）

玩家小鴿則會在家裏DIY拼豆，她在家裏置辦了一套齊全的拼豆器材：多色豆子、豆板、鑷子和豆筆、熨斗、烘焙布等，只要有喜歡拼的圖案就可以隨時開始製作。

這些可愛精緻的拼豆製品在社交媒體上迅速走紅，「我染上了拼豆」 話題在小紅書上獲得超過20億瀏覽量，討論度超過565萬次，在2025年12月發布的《小紅書2025年度興趣報告》中，小紅書將拼豆列為十大出圈興趣。在近期淘寶發布的《2025年度十大商品》中，拼豆名列其中，近一年搜索量按年增長近500%。

拼豆的市場規模正在迅速擴大。第三方市場研究機構魔鏡洞察提供的數據顯示，2025年1月至12月，拼豆在主流電商平台的銷售額共計2.91億元（人民幣，下同，約3.2億港元），按年增長896.46%。有機構預測，2026年拼豆市場規模有望接近10億元。

在拼豆熱潮下，線下拼豆店和手工店也在隨之火熱。據企查查，近一年時間，國內手工手作公司新增達6000多家。不少手作店靠拼豆套餐「盤活」，相比起其他的手工模塊，拼豆套餐銷量可觀。專門的拼豆店更是快速湧現，在廣州，24小自助拼豆、拼豆工作室紛紛開業。天河客村的一家拼豆工作室的負責人陳女士（假名）告訴記者，迎合拼豆熱潮，店鋪開了3個月，目前客流比較穩定。

憑着低門檻、易上手、解壓等優點，拼豆迅速席捲手工界，也帶來了相關供應鏈和商家的規模增長。但手工活動容易過氣，出圈的拼豆能紅多久？

大量玩家湧入

玩家小鴿認為，拼豆目前還在上升期，熱度將會繼續增長。作為一名老玩家，她從2018年入坑至今，見證了拼豆在近兩年的快速發展和技術革新。她認為越來越多人的加入，將拼豆的觀賞性和可玩性推到了更高的高度，熱度有望持續。

據她介紹，因為容易上手、玩法簡單，拼豆一直有其受眾，但是以前主要運用黃色熨燙片、硫酸紙等熨燙底料進行熨燙，製品有孔、孔眼清晰。

以現在的審美看，這樣的製品已經略顯粗糙了。

小鴿說，近一兩年來出現了烘焙布、毛巾燙，還有最近的格利特布，讓拼豆成品更加美觀、可玩性變多，「尤其是大家大範圍使用烘焙布熨燙開始，拼豆成品美觀度高了很多，毛巾燙更是打開了思路，新的玩法在不斷革新」。

越來越多人的加入，將拼豆的觀賞性和可玩性推到新高度。正是因為新的熨燙技術，拼豆製品更加平滑無孔，也更符合大眾的審美，在社媒越來越紅，吸引越來越多的新玩家嘗試。

玩家湧入，也帶來了拼豆色號、圖紙的規範化。玩家張月（假名）回憶，去年她剛接觸拼豆時，到店裏需要自己憑着圖紙挑選相似顏色的豆子，不同廠家之間的豆子色號也存在色差。小鴿自己購入的第一套豆子也沒有標準編號，不能與其他廠家的混用。

但現在，社交媒體上博主製作的圖紙大多已經表明了清晰的色號，甚至還有鏡像圖。廠家製作的豆子也有一套標準的編號規範。「現在對着色號挑豆子就可以了，不需要自己憑感覺找相似的顏色。」張月說。

拼豆的「生產力」也在快速提高，出現了豆筆、豆針、豆鏟等多種可以提升拼豆速度的工具。「這都是玩的人多了帶來的新的技術變革，拼豆速度提升了很多。」小鴿說。

可以提升拼豆速度的雙邊豆針玩家們「卷」出拼豆新技術，圍繞着拼豆的創意玩法也在不斷迸發，因此有不少網友調侃 「拼豆也要考研嗎？」「拼豆屆太捲了」。憑藉着這股創新熱情，店主陳女士認為，今年拼豆的熱度應該能夠繼續維持，還有一定的上升空間。

翻枱率低成隱憂

不過，線下手工店是否能接住這波熱度，仍有待觀察。據記者觀察，在廣州，以往線下手工店多以小時計費，一個小時在20-30元左右，超時額外付費；現在，出現了不少「限版不限時」「雙人拼豆套餐」，甚至還推出「一天不限時不限量」套餐，價格也「越來越卷」。

近日，記者以消費者身份走訪了一個位於天河商圈的24小時自助拼豆門店，周末的店內擠滿了前來拼豆的年輕人，他們對着手機上的圖紙埋頭苦幹，一坐就是幾個小時。店家推出了全日不限時不限量拼豆套餐，售價為58.8元，不少玩家都是衝這個套餐來的。

雖然店內顧客眾多，但翻枱率卻很低，因為玩家多數要連續拼豆數小時，無法快速騰出新的位置。傍晚時分，面對不斷上門的新客，店家只能婉拒稱已經滿座，短期內無法接待。

此外，人工費用、材料損耗也比想象中高。記者在場的幾個小時內，工作人員一直守着燙畫機，為顧客不停地燙豆、壓平，製作成品。雖然多數店家稱「無人自助拼豆」「24小時自助」，但實際上仍需要有人值守，幫顧客燙豆。「開始想着全自助，但顧客不太會燙豆，所以還是得幫忙燙」，陳女士介紹，顧客不慎混豆等情況也會減損拼豆耗材，需要定期管理和維護。

據記者查詢，廣州不少店家都推出了「不限板不限時」套餐，價格多在60-70元左右，一個小時拼豆的價格也下降至10-20元左右，為了爭奪客流，價格和服務的競爭都在「加碼」。如果不能維持良好的翻枱率和客流，可能有一批店家會在競爭中被淘汰。

小麥告訴記者，她嘗試過一次全天不限時不限量套餐，一連做了六七個小時，「實在是太累了」。拼豆需要低頭久坐、仔細確定豆子位置，對於眼睛、腰椎和頸椎都是考驗。「做了一次用時5個小時的圖紙，累得有一段時間都不想再去了」，張月說，拼豆雖然好玩，但過度沉迷也會傷身，「偶爾去花一兩個小時拼個小圖，已經特別滿足」。