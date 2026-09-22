兒童健康｜轉季流感新冠夾擊！營養師教「5做5不做」提升免疫力

最近早晚開始有涼意，流感、新冠甚至小朋友腸病毒都有上升趨勢，台灣營養師彭逸珊在Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」發文說明，這時候正是考驗免疫力的時候，建議從日常簡單做起，養成提升抵抗力的微習慣。



彭逸珊整理5種有助於維持免疫力的日常做法。首先是多吃水果，水果富含維他命C，可以幫助抗氧化、支持白血球功能，推薦芭樂（番石榴）、奇異果、甜椒、釋迦等食物。

其次是曬太陽，有助促進維他命D生成，幫助調節免疫。食物來源則包括蛋黃、鮭魚（三文魚）及日曬過的乾香菇。

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飲食上也可增加多色蔬菜。多色蔬菜富含植化素，有助抗氧化、抵禦威脅，推薦洋蔥、木耳、甜椒、青花菜（西蘭花）等，蔬菜顏色越豐富越好。

膳食纖維同樣是日常飲食的一環，可幫助腸道益菌生長、維持機能，推薦秋葵、地瓜葉（番薯葉）、空心菜、皇宮菜（潺菜）及燕麥等食物。

此外，也可適度攝取發酵食品，補充天然好菌、維持菌叢多樣性，推薦無加糖優格（乳酪）、優酪乳、泡菜、納豆及味噌等。

除了增加有助於維持免疫力的飲食習慣，也要避開5件事。首先是熬夜，睡眠不足或睡眠品質差會直接影響免疫細胞活性，較容易感冒生病。第二是長期高壓，壓力荷爾蒙皮質醇長期過高會削弱免疫系統，容易發炎、感冒不易好。第三是精製糖過多，會使身體糖化終產物（AGEs）增加，造成慢性發炎問題。

第四是營養不均衡，如果身體沒有製造免疫細胞的原料，防禦力自然下降。第五則是腸道菌叢失衡。彭逸珊指出，腸道是人體最大免疫器官，菌叢失衡會連帶讓免疫力出狀況。

隨著早晚開始轉涼，流感、新冠及小朋友腸病毒都有上升趨勢，彭逸珊提醒，提升免疫力可以從日常生活做起，從飲食與生活習慣調整，維持身體防禦力。

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