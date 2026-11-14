孩子怕被真人批評把AI當樹洞？醫生示警：機器人無法取代專業醫療

生成式人工智慧（AI）逐漸融入民眾的日常生活，其中有不少兒童及青少年甚至開始向聊天機器人（chatbot）尋求情緒支持。



加拿大一項針對近4萬名小學至高中（4至12年級）學生的研究發現，超過2成曾使用生成式AI尋求情緒支持，或詢問和朋友、家人相關問題，而這群學生出現達臨床顯著程度的情緒困擾症狀的可能性，接近其他學生的2倍，不過該研究僅發現兩者存在關聯，無法證明使用AI會造成情緒困擾。

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近4萬名學生接受調查 逾2成曾找AI尋求情緒支持

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，這項研究今年8月刊登於《JAMA Pediatrics》，研究團隊針對加拿大安大略省近4萬名4至12年級學生進行調查，了解他們使用生成式AI的情形，及是否出現情緒困擾等問題，結果顯示超過21%的學生曾透過AI尋求情緒支持，或詢問與朋友、家人相處方面的相關問題。研究人員進一步比較資料後發現，這類學生出現的情緒問題較為明顯，出現達臨床顯著程度情緒困擾症狀的可能性，也接近其他學生的2倍。

女學生等族群關聯更明顯 孤獨感並非唯一因素

研究也發現，使用生成式AI尋求情緒支持與本身情緒問題之間的關聯，在女學生、性別多元學生，及黑人、原住民與其他少數族裔學生中較為明顯。此外，會向AI尋求情緒支持的學生，也較常表示自己感到孤獨，或認為自己對其他人而言並不重要，由於孤獨等感受本身也可能與情緒問題有關，研究團隊進一步將這些因素納入分析後發現，使用AI尋求情緒支持與較多情緒問題之間仍存在關聯，值得注意的是，這項研究無法確認兩者的因果方向，也就是目前無法判定是向AI尋求情緒支持導致情緒困擾，或是原本已有情緒困擾的兒童及青少年，更傾向轉向AI尋求協助。

為何孩子轉向AI求助？醫：可能擔心被真人批評

未參與這項研究的美國兒童青少年精神專科醫師康蘇埃洛卡甘德（Consuelo Cagande）表示，兒童及青少年開始透過AI聊天機器人尋求情緒支持，是很值得關注的現象，其中一個可能原因，是部分年輕人擔心向真人訴說自身問題時會受到批評。

卡甘德醫師認為，目前更需注意的是，AI聊天機器人並不具備與醫療體系相同的臨床追蹤及危機處理機制，尤其當使用者本身已有心理健康風險時，如果將AI提供的內容直接視為最終建議，可能無法得到後續所需的專業協助。

AI可作輔助但不宜取代專業 孩子使用應有把關

卡甘德醫師建議，民眾出現情緒困擾或其他心理健康問題時，生成式AI只適合作為輔助工具，不應成為首要求助管道，仍應優先向醫師等專業醫療人員，或學校教師及校內輔導人員尋求協助。若兒童及青少年已透過AI詢問心理健康問題，也可將AI提供的內容告訴臨床專業人員，再由專業人員進一步判斷，而非直接依照AI提供的建議處理。

另一方面，如果兒童及青少年使用AI聊天機器人，卡甘德醫師建議，家長或其他照顧者應適度監督，並加強數位素養，以建立正確使用AI的觀念，讓孩子了解AI也可能提供錯誤資訊。

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