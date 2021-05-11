LEGOLAND｜獨家門票組合限量300套　購全年通行證送4堂網上工作坊

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-11 18:00

樂高熱潮跨越幾十年，無論大人小朋友都一樣愛玩，所以LEGOLAND 香港樂高®探索中心一開幕立即吸引人們搶購門票，每天都人流爆滿！ 今次「01空間」為大家準備激抵獨家組合套票，一家大細入場玩轉LEGOLAND外，還送你自選禮品，限量只有300套，想買得精明就要看以下購票攻略啦！

$980/4張門票送自選禮物

香港樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Centre Hong Kong）有「樂高®超級室内遊樂場」之稱的香港樂高®探索中心面積達30,000平方呎，主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗，入場門票$240。

中心設有10個不同的樂高®主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高®好朋友、樂高®創意工作室、樂高®得寶農莊、魔法轉盤、樂高®賽車場、樂高®4D動感體驗、樂高®城市歷奇及樂高®咖啡室。

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