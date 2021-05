營養師講加固 | 認清嬰幼兒副食品來源　保障重金屬不超標

撰文: 謝德勤 最後更新日期: 2021-05-27 15:28

踏入加固期,父母開始為寶寶挑選不同食材進行加固,但有美國評測雜誌及消費者報告指出部分嬰幼兒副食品含有重金屬,究竟如何為寶寶挑選合適的嬰幼兒副食品?在加固時期又應該如何選擇適合的食物?這些都是對父母的一大挑戰。今次英國註冊營養師陳玉儀(Joanne)就會為大家一一解答以上疑難,解釋天然重金屬來源,及提醒大家挑選嬰幼兒副食品時最好揀選能有效追蹤原材料的品牌。安全起見,盡可能在有信譽的銷售渠道購買正版嬰幼兒副食品。

美國評測雜誌 未能反映實情

「重金屬」三個字,聽到都令人不安,更何況出現在小寶寶的食物之中?美國評測雜誌及消費者報告指出部分嬰幼兒副食品的重金屬超標,但由於美國目前暫時沒有訂立包裝嬰幼兒副食品中重金屬含量的標準,該次測試只能以樽裝及飲用水作標準參考,未必能真正反映實情。美國食品藥物管理局(FDA)的報告亦提出應就包裝嬰幼兒副食品中的重金屬含量制定標準,亦已在釐訂相關標準。而報告中某些產品的檢測結果均符合中國《嬰幼兒罐裝輔助食品》GB10770-2010的嚴謹標準規定,家長不必過於憂慮。

認清天然重金屬來源 家長不要過份擔心

Joanne提醒家長先不需要那麼擔心,其實重金屬在生活中難以避免,「天然的環境中包括空氣、水和泥土都有重金屬成分。蔬菜水果穀物之中,亦因應不同狀態,例如農業種植及處理過程等,也會含一些重金屬成分¹,最主要是看食品是否符合安全標準。」

香港預先包裝嬰幼兒食品均受規管 購自信譽渠道更放心

但難避免當然不等於不需要理會,挑選嬰幼兒副食品,當然要揀選製造規格嚴謹、食物來源謹慎,能有效追蹤原材料的品牌,選擇在有信譽的銷售渠道上購買嬰幼兒副食品就更有信心。現時,在香港出售的預先包裝嬰幼兒食品均受到食物攙雜(金屬雜質含量)規例(第132V章)的規管。父母亦可以盡量為寶寶挑選多種不同食物,營養更均衡之餘,更可以減輕攝入天然重金屬的風險。

英國註冊營養師Joanne提醒大家可揀選能有效追蹤原材料的品牌,盡可能在有信譽的銷售渠道上購買的正版嬰幼兒副食品就更有信心。

「根據世界衞生組織(WHO)建議,純母乳餵哺至6個月,之後再添加適當的固體食物,持續哺乳至兩歲。其後就應繼續依照均衡飲食的原則,攝取足夠營養素,例如澱粉質、蛋白質、脂肪和纖維都不可少,另外一些重要微量營養素如鐵質、鈣質、鋅和DHA都對寶寶成長非常重要。所以,父母應在寶寶6個月之後循序漸進地添加固體食物或嬰幼兒副食品,因為單靠母乳所提供的營養素不能完全達到寶寶成長所需。既然需要副食品輔助,挑選時又應該遵照甚麼原則?最重要是確保食物安全,食物製造過程安全與否,或是含菌量會否超標等。」另外,亦同時要考慮成分,例如寶寶是否可以消化到那類型食物等,都不可以掉以輕心。

寶寶約6個月開始添加固體,應依照均衡飲食的原則讓寶寶吸收不同營養。

談到嬰幼兒副食品,市面上亦有很多不同類型,例如有燕麥造成的燕麥糊等,含有充足的能量、纖維、蛋白質,亦包含多種維他命和礦物質,有些更添上重要的鐵質。「依我自己的經驗,我的兩位小朋友在加固時間,我都是先給他們吃米糊或米粥,可以借此觀察小朋友的咀嚼吞嚥能力。」如果希望添加穀類食物於副食物當中,Joanne指媽媽要注意哪類食物會否令寶寶產生敏感,從而選擇適合的嬰幼兒副食品,在選擇時亦可以挑選多樣不同穀物,便可增加不同的營養攝取。

英國註冊營養師Joanne建議媽媽為寶寶挑選多樣穀物,便可增加不同的營養攝取。

【1】 CFS (HK). (14ᵗʰ Issue, Sept 2007). Overview of Metallic Contaminants in Food. Retrieved from:

https://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_14_02.html

*本文內容僅供參考,若有疑問,請向專業醫護人員查詢。

**資料參考自美國食品藥品監督管理局(FDA)報告及由英國註冊營養師陳玉儀、雀巢防敏1000天計劃提供

重要聲明:母乳是嬰兒最好的食物。雀巢公司對此全力支持,而且支持在醫護人員的建議下在約六個月引入副食品的同時持續餵哺母乳。在不必要的情况下間歇以配方奶粉餵哺或過早引入副食品可對哺乳造成負面影響。副食品可在家中用一般的食材準備。