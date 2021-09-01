瑪利諾小學疑爆校園欺凌　點知孩子被欺凌？家長要留意6大特徵

瑪利諾修院學校（小學部）近日疑爆校園欺凌，一名10歲女童被捕。有心理學家指，不論是被欺凌者還是目擊者，校園欺凌除了影響學習環境，亦會造成心理影響。曾受過暴力對的孩子，長大後更有可能變成施襲者。家長可如何及早察覺異樣，避免悲劇發生？



近日瑪利諾修院學校（小學部）疑爆校園欺凌，一名小五學生疑被同級另一名學生欺凌致受傷，該名女童家長指學校未有適當處理。警方於7月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名10歲女童。她已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

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影響情緒、行為表現

註冊心理學家程衞強表示，若孩子在校遭受校園欺凌，分別會在情緒、行為、精神及肉體上出現表徵。在情緒方面，會經常擔心、害怕、哭泣。「同你講唔想返學、唔夠膽返學，對人唔信任、難以建立人際關係。」

行為改變方面，孩子會有焦慮的小動作，如「搣手指甲、搣頭髮、捽手」。對年紀較小的幼兒或初小學生來說，則會出現行為倒退，例如「明明戒咗片，又突然賴尿。」

精神層面上，則會影響專注力、學習能力。「集中唔到精神，處理唔到日常功課。」除此之外，甚至會在身體出現警號，如肚痛、發燒。

旁觀孩子感自責

對被欺凌者而言，長遠來說會造成創傷後遺症。「安全感、自信心低啲，建立唔到人際關係、社交焦慮，甚至演變成情緒病。受過暴力對待嘅小朋友，長大後亦有大啲機會演變成施襲者。」

他補充，在校園範圍發生欺凌事件，對目擊事件的孩子來說，亦會造成一定程度的心理影響。「短期會有驚、擔心、喊等嘅焦慮情緒，甚至會感到內疚、自責。另一方面，當見到欺凌者冇後果，亦可能演變成施襲者。」

留意會否欲言又止

程衞強建議，家長不妨多與孩子閒談，唯不是以「問話式」作出提問。「唔係『今日學校發生咩事，快啲講』，而可能係父母先分享下自己公司嘅事，再邀請小朋友分享。由細到大建立咗呢個溝通方式，小朋友會更願意同家長分享。」

他提醒，受欺凌的孩子或會擔心分享事件後，會衍生其他後果，例如「欺凌者會唔會蝦得我勁啲？」，若留意到孩子欲言又止，又有其他行為情緒問題，宜向學校進一步了解。