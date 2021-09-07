中秋節教孩子勿浪費　4大月餅盒回收行動　交到指定9地點換優惠券

中秋節將至，相信大家已購入各式月餅，大快朵頤。若一家人已吃光一盒月餅，不妨考慮參與各大機構推出的月餅盒回收行動，順道以身作則，教孩子善用資源，支持環保。



戶戶送deliveroo

今年戶戶送與本地初創公司The Loops合作，於六間MOS BURGER分店及三間「戶戶小廚」設置回收箱。由即日至10月8日期間，市民可將乾淨的月餅包裝帶到回收點進行回收。

計劃接受的月餅包裝包括：

購買月餅時所獲發的紙袋、膠袋、保溫袋及冰袋；

金屬及紙製月餅盒，如紙盒有膠面或磁石，請先拆走再壓平回收；

盛載月餅的塑膠托盤，請先洗晾乾淨才投入回收箱；

以上回收物各有不同用途，紙類包裝及塑膠用品將分別製成環保紙盒和塑膠容器，保溫袋將派發予其他網購商戶重用，其他物料則會運送至境外以作處理。

是次計劃的九個回收點遍佈港九新界，分別為：

九龍灣淘大商場MOS Cafe

天水圍嘉湖MOS BURGER

筲箕灣形薈MOS BURGER

黃埔花園MOS BURGER

北角健威坊MOS BURGER

粉嶺中心MOS BURGER

葵芳「戶戶小廚」：貨櫃碼頭路81號大鴻輝（葵涌）中心地下G11號舖

屯門「戶戶小廚」：屯門建豐街4號1號舖

鰂魚涌「戶戶小廚」：鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊LG45-50號舖

信和集團 x 奇華餅家

信和集團旗下商場今年繼續與奇華餅家攜手合作，推出「中秋月餅罐回收活動」。由9月20日起至10月3日，只要將清潔好的任何品牌金屬月餅盒或月餅罐，交到指定的信和集團商場內的禮賓處或服務台，即可換領奇華餅家送出價值港幣20元折扣優惠券，而S⁺ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。所有回收到的月餅盒及月餅罐將會全數捐贈予基督教勵行會作慈善用途。

9個指定的信和集團旗下商場禮賓處或服務台包括：

1) 屯門市廣場

Tel: 2450 7782

2) 奧海城

Tel: 2740 4108

3) 荃新天地

Tel: 3926 5708

4) 中港城

Tel: 3119 0288

5) 藍灣廣場

Tel: 3407 4220

6) 帝庭軒購物商場

Tel: 3125 4000

7) 尖沙咀中心

Tel: 2721 5489

8) 黃金海岸商場

Tel: 2452 6566

9) 裕民坊YM2

Tel: 2739 6235

房協友里舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動

房協有里

房協友里舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動，鼓勵住戶回收月餅鐵罐及紙盒，減少中秋節產生大量垃圾，將資源循環再用。

日期：2021年9月27日（星期一）至10月6日（星期三）

地點：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點

收集項目：月餅鐵罐／紙盒回收

（配合乾淨回收的理念，回收前請先把月餅碎屑及其他包裝物料清除）

綠領行動今年將繼續舉辦「月餅盒回收大行動2021」，

綠領行動

綠領行動今年將繼續舉辦「月餅盒回收大行動2021」，於各大商場及屋苑設置回收箱，收集到的月餅盒將交由認可機構進行回收。惟綠領行動暫未公布具體回收地點，有興趣的市民可到附近的屋苑管理處或商場管理處查詢。