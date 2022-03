令同學善用假期是學校首要任務　學校以WELL字設計課程鍛鍊身心靈

自政府宣布全港小學「提早放暑假」後,不少學校都主張讓學生輕鬆放假,皆因疫情下,家長和小朋友的壓力也不少。而「提早放暑假」這一說法,亦令人誤會是把學業暫時擱置,其實學生仍需在假期後繼續本學年還未完成的學習課程,故此學校這段時間如何在學業和生活壓力上做到平衡,是個很困難的課題。



指引同學善用這個假期是學校首要任務

將軍澳循道衛理小學校長林德育認為,是次假期學校的角色是一名「指引者」,以往真正的暑假同學們可以有多姿多彩學業以外的活動,可是此次特別的假期,學生只能留在家中,如何安排時間,如何善用這個假期,學校可成為他們的指引者。

將軍澳循道衛理小學是次特別假期以借用「WELL」字去設計課程。

W : Well-being: healthy minds and bodies (鍛鍊自己身心靈的健康)

E : Exploration of interests(尤其是在此特別假期,運用網上資源,發掘自己興趣)

L : Love amongst us(將愛傳遞、愛身邊的人、家人、愛社會、愛香港,走多一步,社會將會更加美好)

L : Learning without boundaries(學習無疆界)



最大特色是星期一至四早上為輕鬆學習;下午則是一些與STEAM、體藝、閱讀相關的活動,而星期五下午更會有「輕輕鬆鬆相守望」的活動,期間學生、老師透過網上相聚,互相分享,彼此守望,看見有些同學有異樣,學校也可以馬上幫忙。