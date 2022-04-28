忽然暑假反思校外教育　宜建立業內專業培訓及評審制度｜鄧家豪

香港由開埠到1912年香港大學正式成立，歷經71年，建立大眾熟悉，由小學、中學和大學等辦學機構所支撐的教育生態。隨香港發展為知識型經濟社會，學歷對就業日益重要，濃重的升學文化刺激「校外教育」（extramural education）中最為人熟悉的私人補習（private tutoring）的需求。學術界稱私人補習為影子教育（shadow education），意指依附主流教育（mainstream education）的影子。然而，社會對「校外教育」的影響之深和功能之重鮮有深入討論。

【撰文：鄧家豪 】



其實校外教育組成者眾，凡在校外提供系統化教學的機構都在此列，私人補習只是其中一份子。由於私人補習在港盛行，社會討論又經常聚焦其考試導向性質，使大眾容易忽略私人補習乃至整個校外教育業肩負的功能，包括：（一）照顧個人學習需要（二）向學校引入及提供教育資源及（三）分擔在職父母部分看管子女的職能。

三月提早暑假消息一出，大小線上家長群組訊息炸開，家長紛紛討論如何應對「忽然暑假」，不論子女「放假」還是另有安排，都將影響整個家庭生活及作息時間表。事出突然，學校也難以快速計劃妥當如何安排學生在家學習。其實學校肩負德育培訓到核心知識傳授的責任，一直面對龐大壓力，校外教育業者正好可為學校分擔學生個人學習需求帶來的壓力，為教育界貢獻。面對忽然暑假，部份校外教育業者反應迅速，憑藉過往經驗及靈活調動資源的能力，為學生提供不同線上學習機會，替家長分憂，凸顯校外教育業照顧個人化學習需要的高超效率。

有補習社已轉為網上教學，仍有家長前來查詢。（胡家欣攝）

雖然校外教育業服務範圍廣且多樣，能有效率解決個人化學習的需求，但業界長期缺乏規範，難免良莠不齊，令質素下降，減少社會對業界的認同和信心。本應與學校各有所長，共同為教育學生盡力，卻因分工不明，缺乏社會共識，有時甚至誤解對方。為了提升業界專業水平，筆者成立香港校外教育與培訓專業協會（簡稱「培協」，HKAEEP），倡議透過建立業內專業培訓及評審制度，保障學生、家長及追求質素的業者此三方的權益，消退影子形象，與學校各司其職，成為貢獻社會，為教育出力的專業力量。

備註：培協現正推出一系列協助業界疫情期間渡過難關的支援計劃，歡迎登入協會網頁了解：hkaeep.org

作者簡介：

鄧家豪

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；御學軒教育集團董事；名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，即將完成碩士課程，並計劃攻讀教育博士學位。