男孩子有3種情況要割包皮　醫生建議「反包皮運動」或可免做手術

生兒育女，如果是男B，除了身體發育，父母還需要留心他的包皮情況，例如包皮口太窄，小龜頭無法露出，甚至要把包皮反起來清潔也有困難，小兒外科專科醫生廖思維表示，這問題的正式名稱是「包皮過緊」，「而定義是，只要包皮無法反起，就已經反映了有包皮過緊的問題。」

【編按：作者為廖思維醫生】



包皮過緊，是否一定要做手術割包皮呢？廖思維醫生說不一定，而他通常會先建議父母替小朋友做「反包皮運動」，希望改善包皮過緊的情況：

男孩子包皮過緊，是不是一定要割呢？（Photo-ac）

反包皮運動

1. 父母用兩手的姆指和食指，捻著小朋友包皮口的兩邊，盡可能向後拉，但前提是不要引起小朋友疼痛。

2. 拉到盡後，保持該狀態30秒，然後放手讓包皮恢復原位。每天做這動作1-2次。

3. 不論小朋友年紀，只要發覺他包皮過緊，一般都可開始替他做「反包皮運動」。

4. 「反包皮運動」如果配合低劑量的類固醇藥膏，效果會更理想。

5. 開始替小朋友做「反包皮運動」之前，先諮詢醫生具體的做法。

(photo-ac)

3種情況建議做手術

但最終，如果有以下三種情況的任何一種，就會建議父母考慮讓小朋友割包皮：

1. 小朋友有反覆性的尿道炎、龜頭炎，甚至是阻塞性的龜頭包皮炎。

2. 小朋友的包皮過緊導致很多分泌物積留在裡面，每天洗澡都不易清理乾淨。

3. 基於宗教信仰，例如穆斯林教。

廖醫生表示，現時小朋友的割包皮手術，常見有好幾種，有新有舊，但未必最新的就最適合小朋友，「例如較新的有一次性包皮環、包皮槍，使用起來較簡單。不過，很多家長了解過後，都會替小朋友選擇傳統的『包皮環切術』，即在全身麻醉下，替病人剪去多餘包皮，然後止血、縫合、包紮，只要做好傷口的基本護理，一般很快可癒合。傳統『包皮環切術』的好處，是可以準確地將多餘的包皮移除並且復合。」

但他補充，有時包皮過緊的問題，不止需要做包皮手術，「如果醫生診斷小朋友的問題是『尿道下裂』或『隱藏性陰莖』，就會建議病人不止做割包皮手術，而是做一個整形的重建手術，才可以把問題徹底解決。」