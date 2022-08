兒科醫生｜新世代育兒法則　3大提升寶寶成長免疫力

現時將新冠疫苗接種年齡延伸到6個月到3歲的幼童,許多爸媽正在考慮,憂未有充份數據支持。身在後疫情時代,父母對寶寶的成長增添不少憂慮,尤其關心寶寶的免疫力,擔心常戴口罩會影響寶寶免疫系統的發展。許卓文兒科醫生回應後疫情時代下父母的擔憂,為提升寶寶免疫力提出建議,原來母乳餵哺之所以最為有效,母乳中的益生菌是功不可沒;另外許醫生亦提出有機飲食對提升寶寶免疫力的好處。



疫情令大家常戴口罩及減少外出,近年出生的寶寶常要戴著口罩成長,父母尤其擔心寶寶的免疫系統發展,許卓文兒科醫生指疫情新常態的確會令寶寶免疫系統有所影響:「常戴口罩及少外出等行為或令寶寶減少感染病毒的機會,但同時他們的免疫系統或會因此缺少『啟動』和『鍛鍊』的機會,有機會令寶寶較容易受常見病毒入侵。」

母乳中的益生菌 增強寶寶免疫力

至於如何提升寶寶對抗病毒的免疫力?許醫生首先提出母乳中的天然營養對寶寶身體發展的重要性:「為增強孩子的免疫力,最理想是進行母乳餵哺。因為母乳可以將益生菌、活細胞和可溶性免疫球蛋白(IgA)轉移給嬰兒,以增強嬰兒對感染病毒的免疫力。」

許卓文兒科醫生指出母乳中的益生菌對提升寶寶的免疫力有重要作用。

當中,許醫生特別解釋母乳中益生菌對增強寶寶免疫力的作用:「隨著時間的增長,嬰兒在消化道和呼吸道內的『好菌(益生菌)』和『害菌(病原體)』之間會建立一個健康的平衡。這種健康的平衡通過減少病原體定植的機會來增強免疫力,從而降低感染疾病的風險;而母乳內的益生菌就能幫助嬰兒在消化道和呼吸道建立平衡的健康狀態,提升免疫力。經母乳餵哺的嬰兒,胃部、腸道和呼吸道感染的機會率都較低。」

許醫生表示寶寶也能透過各種食物將益生菌自然攝入體內:「有研究指出在配方奶粉餵養的嬰兒中,進食含益生菌的配方奶粉的嬰兒,腸道補充益菌的速度比進食不含益生菌配方奶粉的嬰兒較快,而且下消化道和呼吸道感染機會亦較少。」

另外,許醫生指出母乳亦可為嬰兒提供均衡的營養,確保身體各方面良好成長,例如讓抵禦病菌進入身體的第一道防線—皮膚更健康,以防破損使細菌容易入侵誘發疾病。當然,父母亦應確保嬰兒能接觸的地方達致高標準的衛生水平,防止寶寶受病毒傳染。

有機飲食不含抗生素 保護益生菌

另一個為寶寶增強免疫力的方法是有機飲食,許醫生指:「在我們日常接觸的食物中,有機會在大量生產過程中被添加抗生素。如過量攝取食物中的抗生素,或令人體產生抗生素抗藥性,並且將益生菌和壞菌同時破壞,導致體內失衡。而市面上獲官方認證的有機食品已達到既定標準,避免在生產過程中使用抗生素、激素、殺蟲劑和其他化學物質,讓父母為寶寶挑選食品時提供多一個選擇。」

奶粉配方愈接近母乳愈好

雖知母乳中的益生菌有助提升寶寶的免疫力,但並非所有媽媽都能提供足夠母乳,許醫生表示可先嘗試用不同方法增加母乳供應,母乳是根據嬰兒的需要而生產的,因此直接母乳餵哺可能是最好的方法,或定時擠奶以維持或增加母乳產量。但是,如果母親嘗試不同方法後也不能提供足夠的母乳,也不需感到太大壓力,以免損害自己的心理健康,影響母親與孩子的關係。

許醫生指:「在這些情況下,嬰兒配方奶粉亦可安全地用於補充或替代母乳。一般來說,嬰兒配方奶粉的配方愈接近母乳愈好,例如添加了母乳益生菌的配方奶粉。另外,經認證的有機奶粉達到生產安全標準,確保在生產過程中沒有使用任何抗生素、激素、殺蟲劑、基因改造成分和其他有害化學物質,可避免破壞寶寶體內的益生菌及增加抗藥性,降低免疫力。」

3大日常飲食中提升BB免疫力方法:

[1] 以母乳餵哺

[2] 選擇有機健康食材

[3] 如須以配方奶粉補充或替代母乳,選飲配方愈接近母乳的奶粉愈好,如加入母乳益生菌的有機奶粉

家長慎選配方奶粉

父母可以從飲食入手,為健康打好基礎,選擇有機認證的食品及天然的益生菌,為寶寶築起健康防線!市面上有不少加入益生菌的嬰兒配方奶粉,但當中的益生菌並非全來自母乳,部份HMO採用基因改造的大腸桿菌發酵或化學合成⁴。母乳中含有其中一個最多的益生菌就是L. fermentum(又稱為HMP母乳益生菌 Human Milk Probiotics),而德國HiPP有機奶粉則含有提取自天然母乳的益生菌「HMP」,以專利技術從母乳中提取活性母乳益生菌「HMP」成分,並保存於有機奶粉之中。

此外,HiPP有機奶粉蘊含天然母乳益生菌HMP及天然益生纖維GOS,供不同歲數的寶寶持續攝取。臨床證實能提升腸道免疫力71%¹ 及上呼吸道免疫力72%²,有助減輕上呼吸道感染及腸道感染的機會、減低敏感風險及減少發燒日數達2.5天等好處³。由於「HMP」母乳益生菌一旦進入體內,將會於腸胃自行繁殖,從而改善腸道健康,更可以自行強化寶寶的免疫機制。飲用含天然母乳益生菌HMP的有機奶粉亦比進食額外益生菌補充品更為方便,不怕遺忘之餘,亦不用擔心寶寶拒食。

真有機 真安全

父母為寶寶選擇有機奶粉時,首要考慮條件必定是安全。有機奶粉的奶源、成分及監管都有別於一般配方奶粉,根據有機農業研究機構(FiBL)指出,世界上只有1%奶粉為有機奶源,特別矜貴。而HiPP有機奶粉具備歐盟有機認證,在生產及加工過程中不能使用防腐劑、抗生素、激素(荷爾蒙)、殺蟲劑、化學肥料、化學農藥或基因改造成分,每一批有機奶粉更會額外經過HiPP的500項測試,幫助過濾和排除過千種可能有害物質,比起歐盟有機認證更嚴謹,為寶寶的食品安全率先把關。

