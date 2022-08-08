學生票選最愛書籍 2022年「十本好讀」名單出爐

香港教育城（教城）一直致力推動學界建立良好閱讀氛圍，培育終生閱讀愛好者。為宣揚「愛閱讀．樂分享」的文化，自2003年起，教城每年舉辦「十本好讀」選舉，讓學界選出心儀的書籍和作家。活動今年踏入第19屆，中學組及小學組各有約70本入圍作品，獎項包括由學生票選的最愛書籍和最愛作家、教師投選的教師推薦好讀，以及積極參與學校獎。

第19屆「十本好讀」由教城主辦，香港學校圖書館主任協會及語文教育和研究常務委員會（語常會）協辦，並獲康樂及文化事務署香港公共圖書館全力支持。其頒獎典禮今天於香港中央圖書館演講廳舉行，在協辦及支持機構的代表、「十本好讀」顧問小組、學校、作家及出版社見證下，揭曉和頒發所有獎項。

本屆「十本好讀」的投票人數創歷屆新高，共有471間學校參與投票，師生總票數超過45,000，較去年大增近15,000票，增幅近五成，足證校園閱讀氣氛更趨濃厚。得獎書籍的類別更趨多元化，涵蓋科學、推理、繪本、社區文化、歷史、文學等。

教城董事會主席李漢祥先生致歡迎辭時表示︰「今屆投票因應疫情變化靈活結合紙本及網上投票，以混合模式順利進行，投票人數更創佳績，有賴學界踴躍支持。」為了協助學校建立閱讀校園，李先生指︰「教城多年來持續推動閱讀，鼓勵學生於校內、校外培養閱讀習慣。 『香港閱讀城』匯集超過11,000本優質讀物資訊，並提供專為兒童、青少年而設的推介書單。校本電子書訂閱服務『e悅讀學校計劃』為中、小學提供超過2,500 本優質電子書籍，今個學年的下載量已超過八百萬冊。特別感謝出版界歷年來對教城的支持，包括超過400間與教城有協作關係的出版社及機構，攜手推動廣泛閱讀，協助香港學界建立閱讀氛圍。」

一樹活用電影手法撰寫 偵探科普類書籍深得小學師生喜愛

今屆「小學生最愛作家」為一樹，其名作《魔法公主學院 13 魔畫之亂》亦奪得小學生最愛書籍第8名。一樹自小鍾情閱讀，大學時期主修電影，令他擅長於作品中加入電影的運鏡手法，帶動讀者投入至故事當中，獨特的手法為讀者提供嶄新的體驗，因此深得學生喜愛。其《魔法公主學院》系列作品亦多次奪得小學生最愛書籍獎項。

小學組獎項方面，師生同樣愛好偵探及科普類書籍。如培養邏輯及推理思維的《大偵探福爾摩斯：實戰推理系列——神秘老人的謎題》、揉合理科知識和探險精神冒險解題的《STEM 少年偵探團 4 垃圾王國的公主殿下》。上述系列書籍能讓學生透過閱讀扣人心弦的故事汲取STEM知識，因而深得師生喜愛，奪得小學組獎項。

本屆「十本好讀」顧問小組成員香港學校圖書館主任協會理事許靄璇女士及英華小學創意及出版總監馬鎮梅女士在頒獎禮上分享對小學組得獎作品的卓見時指出，小學師生對科普類書籍的偏愛，足證近年發展蓬勃的STEM教育之成效，同時希望閱讀的光譜可以寬濶一些、平衡一些，讓學生接觸不同類型的優質書籍，使知識從當中循環及誕生。馬女士以飲食作比喻︰「孩子需要從不同類型的書籍汲取不同養份，要像飲食那樣，有均衡的『閱讀餐單』。」

阿濃四度奪中學組最愛作家 文學類及本土記錄書籍深受師生歡迎

「中學生最愛作家」由阿濃奪得，這次是他第四度奪得這個獎項，其著作《聽君一夕話——阿濃談文學論人生》亦奪得教師推薦好讀（中學組）的獎項。阿濃自二十歲起便開始寫作，退休後仍堅持出版書籍，從事教育工作近四十年。本書記錄阿濃與友人對話箇中的得益，更收錄他對散文的個人文談，期望刺激讀者思考，讓讀者感受閱讀的樂趣。

中學組以文學類書籍較受師生歡迎，如《致我們的中學時光》、《下一秒，來不及道別》、《小情書》以作家視角分享他們生活點滴和體會。除此之外，多本充滿香港本土特色的書籍都在教師推薦書籍榜上有名，當中包括《屋邨尋味記》、《香港遺美——香港老店記錄》、《香港舊百業風貌》等，書本帶領讀者由現代回到舊香港，呈現香港獨特的城市氣息。

顧問小組成員旅港開平商會中學校長陳得南先生及家庭發展基金有限公司總幹事羅乃萱博士認為，中學組師生各有所好，惟所選的均與生活息息相關，充滿懷舊情懷，有生於斯長於斯的感受。羅博士建議：「同學們除了緬懷過去，也可開拓多元閱讀，如經典名著、科幻小說、報導文學等等，讀自己喜歡讀的，也選讀一些自己不懂或不熟悉的，使視野更遼闊，學到的知識也更廣泛。」

全校投票學校數目翻倍 竭力推動全校閱讀及分享

疫情無阻學界積極推廣閱讀，除了投票人數飆升，今屆主動索取選票並進行全校投票的學校超過80間，較去年增幅逾一倍，足證學校重視閱讀，在新常態下不遺餘力為師生創造充滿濃厚的閱讀和分享氣氛的環境。

香港教育城行政總監鄭弼亮先生致謝辭時，衷心感謝學界、出版界，令「十本好讀」成功舉辦，並展望︰「往後網上投票的數字能夠進一步提升，教師亦能善用網上投票平台提供的數據回饋，掌握學生的閱讀喜好及趨勢，從而制定不同程度和主題的閱讀活動，深化校內的閱讀文化。置身數碼時代，人人一機在手，數碼閱讀及電子書是發展閱讀不可或缺的要素。未來，教城將繼續優化閱讀服務，包括剛於五月初推出的新版『教城書櫃』程式，讓師生隨時隨地都能搜索及閱讀電子書，配合『香港閱讀城』的不同資源包括『閱讀約章獎勵計劃』、『閱讀挑戰計劃』等，多方面豐富學生的閱讀體驗，讓學生輕鬆遨遊浩瀚的知識世界。」

本屆「十本好讀」顧問小組成員包括（排名按英文姓氏字母）︰香港教育城董事會成員區雋先生、書伴我

行（香港）基金會董事主席陳芷茵女士、語文教育及研究常務委員會委員陳得南先生、香港教育城行政總監鄭弼亮先生、香港教育城董事會成員何紫薇女士、香港學校圖書館主任協會理事許靄璇女士、香港學校圖書館主任協會理事凌秀慧女士、家庭發展基金有限公司總幹事羅乃萱博士、英華小學創意及出版總監馬鎮梅女士、語文教育及研究常務委員會委員謝煒珞博士、香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟女士。

第19屆「十本好讀」詳情︰https://www.hkreadingcity.net/zh-hant/content/10books2021

【小學組】

小學生最愛作家

一樹

小學生最愛書籍

教師推薦好讀（小學組）

【中學組】

中學生最愛作家

阿濃

教師推薦好讀（中學組）

積極參與學校獎

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