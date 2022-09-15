從遊戲中學習 Press Start Academy推介3個英文寫作課程

Press Start Academy 每年策劃和主辦兩次#PlayLearnGrow 研討會系列，旨在討論遊戲學習和 21 世紀技能發展的最新趨勢、分享在課堂中的發現和案例研究、並建立一個對教育有興趣和熱誠的社區，給予家長、教育工作者和其他從業者一個正面的共同平台交流。今年將就「Play」、「Learn」及「Grow」3大環節分享最新趨勢。活動費用全免。



第一個環節：#Play

未來的教育設計應以學生的「自發性」(agency) 為中心，讓學生主導自己的學習。「自發性」是 Press Start Academy 的教育基本原則之一 。要教授「設計思維」(Design Thinking) ，讓玩家透過遊戲親身體驗大概最有效吧！

講者將帶領參加者體驗由 Press Start Academy 及香港設計中心合作設計的「Divergence」遊戲，深入了解角色的行為和需求，以用家為中心設計及分享自己的原型，讓參加者親身體驗設計思維的樂趣和意義，並將其在日常和教育當中。

第二個環節：#Learn

過去兩年内，我們面對多重挑戰—— 父母需平衡居家辦公及孩子的線上學習，教育工作者亦不斷設計和提供在線課程。疫情持續，在衆多不確定因素下，線上學習已成常態，但這不一定純屬壞事。講者將與各位家長和教育者分享發現和心得，一起展望遊戲和學習的發展。講者認為，設計好的線上學習體驗最為重要，藉鑑遊戲設計，從玩家的角度出發，才能設計出引人入勝、令人難忘和有趣的學習體驗，而這些靈感更會有用於實體課！

第三個環節：#Grow

批判性思考、創意、解難能力和領導力位列 2025 年最需要的 15 種技能之内。軟技能和全人發展對我們自身以及孩子的發展極爲重要，在主流教育系統中應受到更多關注。但如何才能達到這個目標呢？

Press Start Academy 在是次討論，我們會分享課堂中的真實例子和見解，並促導家長和教育工作者一起交流探討孩子和學生發展的最佳方法，以及收集和展示的最佳方法。

#PlayLearnGrow 研討會 #1：回到學校、回到未來

日期：2022年9月24日(六)

時間：10:00 - 13:00

地點：the desk觀塘 (觀塘道414 號亞太中心22樓)

費用：免費

立即報名：https://bit.ly/3RPjiH6

推介3個英文寫作課程

Press Start Academy 深信未來的教育設計應以學生的「自發性」(agency) 為中心，讓學生主導自己的學習。因此，Press Start Academy設計一系列課程，透過遊戲方式學習英文閱讀及寫作。

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現時Press Start Academy 聯乘01空間精算3大課程，01會員專享獨家七折報名優惠：

1. 《神秘之峰》 英文閱讀寫作課程 ( 6-8歲）

遊戲大師將帶領小朋友穿越滿途荊棘和崎嶇的阿爾特亞山峰，尋找其隱藏的秘密，打造自己的探險之旅。你的每個決定將會塑造背景設定和我們的集體探險。學生們將在探險日誌記下在課堂上使用的句子結構和詞彙。此課程旨在培養學生的創造性寫作技巧，教授與背景設定和人物特徵相關的基本詞彙。學生們亦將會通過在課堂上和其他同學一起朗讀自己的故事，提升英文口語技巧。

按此立即報名：https://bit.ly/3eRkgUJ

2. 《憑火決獄》英文論證寫作課程 ( 8-11歲）

課程中小朋友需參加角色扮演遊戲藉以學習英文。而遊戲的故事背景，講述在遙遠的盲港鎮，一場附爭議性的案件正接受審判，而陪審團成員索克博士正在邀請境外冒險家關注及幫忙。一個女巫被指犯了多項罪行，但她似乎不記得自己犯過這些罪行……

在每個課堂中，小朋友將收集和記錄證據，同時探索小鎮，揭開女巫過去神秘的事蹟。這個課程旨在培養學生的分析能力、協作決策能力，注重於論證寫作和口頭表達的清晰度。最後，學生將向陪審團陳述他們的觀點，並有說服力地論證立場，影響審判的結果。

按此立即報名：https://bit.ly/3djFYAj

3. 《水晶神殿》英文故事創作課程 (11-14歲)

小朋友在課程中會進入另一個劇本並進行角色扮演，藉以學習英文。遊戲受「龍與地下城」 (Dungeons & Dragons) 遊戲等的角色扮演遊戲所啟發，參加者需運用想像力加上探險日誌和敘事界面的幫助，建立和發展自己的角色和旅程。在課堂上，學生的任務是要運用他們學到的寫作技巧來描述當天的探險經歷，包括他們遇到的場景和角色，希望藉此能夠練習和鞏固他們課堂上所學的寫作技巧。在過程中可提升學生的創造性故事敘述能力、策略性思考能力和協作性決策能力。寫作培訓重點在於提升學生描述性寫作技巧，特別是對複雜詞彙和描述性語言的整合能力。

按此立即報名：https://bit.ly/3BFvp3M