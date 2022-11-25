BB車｜日本Combi推Sugocal Switch＋超輕便 單手收摺媽媽大熱之選

在育兒歷程中，嬰兒車可說是父母的常用之物，媽媽帶BB外出一手要抱住BB，一手要收起BB車實在不容易，所以一部單手收摺、輕便易攜的BB車絕對是新手媽媽的恩物！日本品牌Combi推出Sugocal Switch Plus BB車，絕對是媽媽們的大熱之選！



Combi 創立至今60年，致力成為父母親撫育寶寶的另一雙手。作為一個日本品牌，對自社製品有着極至的品質要求，不斷努力創新及提高品質。Combi 擁有自家工廠，故無論在設計、構造、素材的開發、生產線、包裝等均能貫徹嚴緊的品質檢查和安全確認。不僅提供優質的嬰兒用品，Combi 亦希望帶給父母親更輕鬆的育兒環境。

單手收摺 輕便易攜

Combi 最新推出「 Sugocal Switch Plus 」，無論對爸爸媽媽或BB而言舒適大升級！「Sugocal」取其日文發音「すごく軽い」，即「非常輕便」的意思，該款BB車只有5.3KG 重量，單手收摺、輕便易攜！就算媽媽獨自一人與BB外出都無問題，在上落樓梯時媽媽都可以輕易單手摺起BB車，並使用手提帶提起。另外BB車細小輕便，可以輕鬆收納放在車箱內。

一秒轉換面對面模式

全新升級4輪轉向轉換車輪，前後獨設計「平衡車輪」及「單片車輪」，在面對凹凸路面時可使用與BB面對面的「安全模式」，令BB車的18cm 特大平衡車輪在前方，提高穩定性。當面對平滑路面時，則可轉換為「玩樂模式」，BB向外可看到更多風景事物，BB車使用14cm 單片車輪在前方，提升暢順推行。加上有4輪轉向，大小彎路無論轉左轉右都好似向前推般順暢！

Ultra Balance form

為了完美保護BB，Combi自家設計「超‧安定感」吸震素材，包括吸震素材Eggshock墊，物料經測試證實雞蛋由高處降下也完好無缺，大幅減低推車時傳來的震動，令寶寶坐得更安全舒適。另外亦有全新升級Dacco Premium 初生座墊，「 Dacco」取其日文意思 「溫柔的懷抱」新改良版座墊加厚而且有彈性，可提升25%吸震效果，並包圍BB全身。再加上BB車設有吸震背墊，可吸收推行時的背部震動，加上車輪位置的垂直吸震氣墊，令BB安穩舒適。

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「 Sugocal Switch Plus 」

售價：$ 3,999

適合重量：承重18kg或以下

適合年齡：1個月-約48個月

重量：5.3kg

角度調節：125° ~ 170°

體積：

展開：W495 x D790 ~880 x H960~1020mm

收摺：W495 x D360 x H875 ~ 965mm

歡迎到各大百貨公司包括AEON, Citistore, SOGO, WingOn, YOHO 友和 YATA 等選購，或到網店下單。