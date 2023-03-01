兒童健康｜若小朋友包皮口過窄或經常發炎 要這個歲數才可做手術

男性包皮是一個常見的問題，而且往往在BB時已出現。當中最常見的問題是包皮口太窄，無法翻開來清洗，久而久之形成包皮炎、龜頭炎等。小兒外科專科醫生廖思維表示若小朋友包皮口過窄，或經常出現發炎，我們都會建議考慮做包皮手術。



小兒外科專科醫生廖思維表示，BB出生後第一年經常都會出現上述發炎的情況，當小朋友長大，很多時包皮會隨著年紀逐漸鬆開，容易翻開來清洗，便不再有問題。「但若包皮口一直過窄，無法翻起，便容易積聚污垢，繼續引起發炎。所以如果小朋友包皮口過窄，或經常出現發炎，我們都會建議考慮做包皮手術。」

雖然BB已會有包皮問題，但手術卻不宜太早做。現時包皮手術主要分幾種：

傳統包皮手術

做法：以手術刀和剪等切除多餘的包皮，然後縫合傷口。傷口多會紅腫一段時間，需小心護理。

適合年紀：「如非必要，最好在3歲之後才進行，因為小朋友進行包皮手術都需要全身麻醉，在3歲後進行會比較適合。但當然，若小朋友的包皮問題在3歲前已非常困擾，例如經常發炎，早於3歲前做手術也沒有問題。」廖思維醫生表示。

包皮槍

做法：相對較新的微創方法，以一種特別為割包皮而造的儀器，套著陰莖前端部分，調校好適當的位置，便可以啟動包皮槍，切除多餘的包皮，同一時間以一排小釘把傷口縫合。好處是過程比較快，手術後傷口較少紅腫；但缺點是手術後要包紮著傷口數天以防止流血，縫合的小釘則會在手術後兩星期左右脫落。

適合年紀：「年紀較大，例如7、8歲以上會較適合。因為縫合的小釘要約兩星期才脫落，期間小朋友要避免觸碰傷口，年紀稍大的小朋友會較容易處理。」廖醫生說。

包皮激光手術

做法：無需用刀或剪，以激光代替手術刀切除過長的包皮。激光能同時做到切割及止血的效果，因此過程最快，一般15分鐘左右可完成。而因激光是以弧形線狀進行切割，切口會更為整齊。手術後仍需縫合傷口，和傳統包皮手術一樣傷口會紅腫一段時間，康復期也和傳統手術接近。

適合年紀：廖醫生表示，若家長想為小朋友選擇包皮激光手術，他建議和包皮槍一樣至少7、8歲會較適合，「原因是希望小朋友年紀稍大，可減低激光影響龜頭、尿道口等位置的風險。」