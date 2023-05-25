保良局與騰訊基金會再推「小紅花」慈善計劃 支持逾2,000基層追夢

作為父母，總會對小朋友有各種期望，除了學業成績，品德修養亦很重要。不想小朋友成為「港孩」，不妨透過做義工的「貼地」體驗，讓他們學懂關心社會，建立感恩與分享的正面價值觀。保良局與騰訊公益慈善基金會（騰訊基金會）於去年共同推動「與小紅花一起做好事」慈善活動，鼓勵小朋友從小將公益融入生活。於母親節前夕舉行的「小紅花送媽媽」啟動禮暨社區活動日場面溫馨熱鬧，一方面讓參與的學生及青年人向母親表達心意，同時亦為騰訊基金會再度捐助，與保良局攜手為基層人士實現夢想的慈善項目揭開序幕。



親手製作一萬朵「小紅花」送媽媽 將公益融入生活

早前母親節，大會特別為10,000名保良局屬校小學生及青年人預備「小紅花」手工包，讓各位孝順子女製作「小紅花」送予母親，表達愛意與謝意。

社區活動日先由保良局田家炳長幼天地長者的歌唱表演打響頭陣，保良局馮梁結紀念幼稚園學生在旁伴舞。

而當日亦吸引了不少兒童及青年參與攤位活動，紛紛排隊摺製「小紅花」送贈母親，打造親子間的溫馨時刻。社區活動日先由保良局田家炳長幼天地長者的歌唱表演打響頭陣，保良局馮梁結紀念幼稚園學生在旁伴舞，和諧共融的畫面令現場充滿愛。後續表演節目包括中國鼓及舞蹈表演、劍撃示範、跳舞表演等等，動感十足的表演令人喝彩，同時見證着表演者透過捐助實現夢想的時刻。

而令人印象深刻的是，其中一位青年舞者分享，自己在成長路上曾遇到各種挑戰，回憶於低谷時，幸運遇上街舞讓他重回正軌，重拾正向人生。所以他期望由保良局舉辦，騰訊基金會支持的街舞體驗課程能以正能量感染更多年青人。

活動主禮嘉賓民政及青年事務局局長麥美娟(左四)、立法會議員吳秋北(右三)、立法會議員陳凱欣(左二)、保良局主席陳黎惠蓮(左三)、保良局副主席譚毓楨(左一) 、騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹(右四) 、騰訊基金會委員郭晁霖(右二)、騰訊基金會委員鄭琇綾(右一)於啟動禮中合照。

傳遞人間有愛 小學生以「小善」成就別人夢想

4位來自保良局田家炳千禧小學的學生不約而同地表示，「與小紅花一起做好事」慈善活動極具意義。

去年騰訊基金會於「與小紅花一起做好事」慈善活動中共捐出120萬元，4位來自保良局田家炳千禧小學的學生不約而同地表示，「與小紅花一起做好事」慈善活動極具意義。鄧可喬認為去年的「99公益日」集結了25間保良局小學共6,000位學生的力量，以「小紅花」為主題，進行集體藝術創作，成就1,000名基層學童的夢想，實在意義非凡。石仲珩分享，受助學生分別體驗足球、游泳、劍擊等運動樂趣，發揮潛能；又與家長一同參與本地遊，到戶外營地享受親子樂，活動多元生動。譚詩琪則收獲豐富，學會了游泳。許芷欣則憶述與家人同遊港九的難忘回憶，感謝騰訊基金會助她實現夢想。

上年舉辦的「小紅花世界盃」，共有17間保良局小學、約60 名學生參與，一同體驗及享受足球的樂趣。

負責協助籌辦「小紅花世界盃」的保良局王賜豪（田心谷）小學校長畢錦龍提起參與感受，指學生投入度十足，比起學懂足球技巧，感受快樂，實現夢想更為重要。他深信活動有效傳遞出今天他人成就自己的夢想，他日有能力時成就別人夢想的精神，更重要的是讓學生感受到人間有愛。另外，他認為活動拉近了家庭間距離，相信在場觀賽的家長亦能感受到子女的滿足感，令親子關係更和諧。

家長陪同小孩拍照，自製慶祝母親節的Whatsapp/WeChat貼圖。

社區活動日現場展示了去年「與小紅花一起做好事」活動中的小紅花畫作，而各個攤位亦融入不同的慈善創新元素，例如可以創作個人化的母親節頭像及領取Whatsapp/WeChat公益小紅花貼圖，而當大家每次挑戰公益遊戲成功，騰訊基金會便會捐款港幣十元予保良局，支持項目發展之餘亦讓市民身體力行，關心社會弱勢群體，回饋社會。

兩度合作 攜手種下善心的種子

小朋友摺製「小紅花」送贈母親，場面溫馨。

有份策劃社區活動日及參與「小紅花一起做好事」的騰訊基金會義工Jimmy與Ethan均希望將助人的快樂與訊息傳承。從小參與義工活動的Jimmy表示參與公益可以提升個人的幸福感，尤其是親身見證自己的付出可以令他人快樂，當中的滿足感無可取代。Ethan則認為義工活動有助推動社會和諧共融，若從小開始灌輸正向積極的人生態度，漸漸便能培養出貢獻社會的精神。

今年騰訊基金會再度向保良局捐贈235萬元，過萬名小朋友送贈小紅花給母親和長輩，讓過萬個家庭接觸到小紅花一起做好事的理念，預計更有超過2,000位基層母親、學生及青年人參與系列活動實現夢想。活動一方面讓基層母親在「Mama Me Time」，獲得享受閒暇、學習新事物的機會，如瑜伽體驗、藝術手作培訓班等；基層青年亦可以進行歷奇訓練和一系列體驗式活動，如街舞、音樂、新興運動等課程，從而發掘個人潛能；而基層學童亦獲得培養興趣、與家人一同出外遊覽及觀光的機會。

透過「與小紅花一起做好事」慈善活動，基層學生也可以體驗被視為貴族運動的劍擊。

受惠學生及家人參加「小紅花親子本地一日遊」，於週末到訪香港不同的景點及文化區。

保良局主席陳黎惠蓮表示：「感謝騰訊基金會慷慨捐款，讓保良局可以再次於『與小紅花一起做好事』的慈善項目上成為合作夥伴。今年計劃的受惠對象更進一步擴闊至基層母親及青年，透過籌辦一系列工作坊和體驗活動，幫助他們達成夢想。期待未來繼續與騰訊基金會合作，適時推出支援社區的慈善項目，惠澤更多弱勢社群。」

騰訊集團公共事務副總裁、騰訊基金會行政總監李子樹分享時表示：「騰訊基金會連續兩年與保良局合作，讓行善助人的正向道德教育啟迪兒童成長，亦持續創新，探索以科技貢獻社會。今年更透過『小紅花送媽媽』活動把公益文化帶進社區，進一步鼓勵市民將公益融入生活。騰訊基金會希望與大家匯聚一起，讓每一個微小的善行更有力量，將市民的善心傳得更遠。」

誠邀各位一同將「小善」變為「大愛」，捐款支持基層母親、學生及青年人參與系列活動實現夢想：https://www.poleungkuk.org.hk/donation/togetherforgood#donate-online

（資料及相片由客戶提供）