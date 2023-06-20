推動青少年參與聯合國論壇 共建美好數碼共融未來

互聯網已成為青少年進行社交、通訊、學習以及娛樂活動的重要平台。然而，隨著互聯網普及，因網絡而衍生的問題陸續出現，例如「數碼鴻溝」、「網絡沉溺」、「網上欺淩」以及「網上侵權」等等。自2009年起，一群關注互聯網發展的青年代表開始參加聯合國舉辦的一年一度的「網絡管治論壇」，並討論有關上述網絡議題。在香港中華基督教青年會和DotAsia機構的支持下，「聯合國網絡管理論壇- NetY網絡大使計劃」在2012年誕生，旨在引導青少年關注實際的網絡議題，以培育新生代成為國際互聯網政策討論的青年領袖，並作為倡導者推動同齡人士關注網絡議題，共建更美好的互聯網世界。

踏入2023年，本會已連續第十年資助青少年以「I Focus大使身份」，持續參與於外國不同地方舉辦的「聯合國網絡管治論壇」。大會定期舉辦由大學講師和業內專業人士主講的工作坊，讓參加者了解世界公民的概念和互聯網產生的議題，並認識聯合國會議的相關案例和討論模式。並由高中學生組隊撰寫和發表有關「網絡政策」的論文參與比賽，本年度將甄選出青年代表團參與10月份將於日本京都舉行的第18屆「聯合國網絡管治論壇」，為香港的青少年提供更大的舞台，展示他們對於「數碼共融及元宇宙」等創新科技及服務智慧的見解與經驗。大使們將代表香港青少年於國際層面上分享對數碼政策及年度主題的看法及經驗，以及探討如何利用科技與社會互動，促進社會的進步和發展。

完成以上的活動後，大使們更將透過不同的渠道回流經驗，推廣數碼共融的理念，以便更多的人了解及應用數碼技術服務社會上有需要的人士。他們亦會出席各項推廣數碼共融活動匯報旅程，作為榜樣，鼓勵更多人參與並支持數碼共融的理念。這些活動將有助於提升香港在全球數碼世界的聲譽和地位，同時也讓更多的年輕人有機會參與國際間的討論和交流，為自己的未來打下穩固的基礎。

撰文：香港中華基督教青年會業務發展主任 鄧永昌