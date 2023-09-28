中秋水果｜吃用柚子注意 不能與7類藥一起吃 6種人士吃用注意

臨近中秋，人人也愛吃文旦、柚子、滋潤水果如蘋果、梨等，同時愛一家人齊整吃飯慶祝中秋節團圓。雖然柚子營養好處多，原來不能與7類藥一起吃，更有6種人士吃用時要注意！

資料授權：高敏敏 營養師️



柚子營養價值高 營養師教看三類柚子

以每100g的柚子數值，柚子熱量低，但蘊含豐富維他命C及礦物質鉀。柚子一瓣一瓣的果肉都是滿滿的營養，其膳食纖維能幫助排便超順暢、增加飽足感！當中的天然果膠能清管路、降低血膽固醇；️維他命C幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質；最後，維他命B1.B2能維持優良代謝，保持活力。

不過，熱量方面要注意，柚子放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果，大約60大卡了，大家吃用時要注意份量。

1. 文旦

熱量：31kcal

膳食纖維：1.3g

維他命C：51.1mg

礦物質鉀：132mg

2. 西施蜜柚

熱量：38kcal

膳食纖維：1.3g

維他命C：57.8mg

礦物質鉀：175mg

3. 白柚

熱量：36kcal

膳食纖維：1.2g

維他命C：54.5mg

礦物質鉀：151mg

營養師解答吃柚子常見兩大疑問

問：太胖或血糖高的人可以吃嗎？

答：當然可以！豐富的膳食纖維有利健康，建議可以選擇當季新鮮的國產文旦，跟同重量的柚子相比，其熱量跟碳水量都較低。「注意份量」才是重點，一次吃5至6瓣即可。

問：文旦除了可以食用還有什麼用處呢？

答：文旦全身都是寶，好處多多！文旦表皮含有豐富的類黃酮成份，具有抗氧化、抗發炎作用，而柚花更可提煉精油，是美白保濕聖品呢！

柚子營養價值高 但這6種人吃柚子要注意

1. 腎臟疾病患者

柚子鉀含量高，腎臟病、腎功能受損者較難代謝過多的鉀。

2. 易胃食道逆流的人

柚子會刺激胃酸分泌易造成不適。

3. 糖尿病，需控制血糖的人

一顆柚子≥3份水果量，糖尿病友需注意份量，以免令血糖飆高。

4. 易手腳冰冷者

柚子偏寒涼，建議手腳易冰冷的人，注意攝取量。

5. 消化道虛弱者

吃太多柚子，可能增加腹瀉機率。

6. 服藥中

柚子的呋喃香豆素會抑制代謝酵素CYP3A4，導致血液中藥物濃度過高，有在服用藥物的人要注意！

這7類藥別跟柚子一起吃！

1.免疫抑制劑：(cyclosporin)

容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性。

2.降血脂藥：(statin類)

容易肌肉酸痛、肌肉病變。

3.降血壓藥：(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)

容易頭痛、臉紅、低血糖。

4.抗組織胺：(astemizole、terfenadine)

會增加心臟不良反應。

5.抗心律不整藥：(amiodarone)

影響藥物控制心跳速率。

6.抗栓塞藥：(cilostazol)

會增加藥物濃度(一半以上)。

7.抗癲癇藥：(carbamazepine)

會增加血液濃度 易造成不適。

因為柚子、葡萄柚等都含有「 #呋喃香豆素(furanocoumarin)」，這種成份會讓藥物分解速度減慢，像是服下過量藥物一樣產生副作用，建議在服用以上特定藥物期間儘量避免攝取柚子、葡萄柚，以避免不必要的藥物食物交互作用。

《以上資料獲營養師高敏敏授權》