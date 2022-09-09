中秋節10大禁忌　不可手指月亮、忌晚間游泳　仲有兩類人不宜賞月

一年容易又中秋，9月10日就是農曆八月十五日中秋節，是人月兩團圓的佳節。不少家長都會帶子女外出賞月及玩燈籠，但原來中秋節也有諸多避諱，除了不可以用手指月亮之外，如果吃錯月餅或賞月時犯上禁忌，更有可能對神明不敬，家長們記得提醒子女！



台灣命理專家小孟老師日前在社交平台發文，指出中秋節有十大禁忌，提醒市民要特別注意，避免冒犯神明，招來厄運。

1. 不要用手指指神明

中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接將手指指著月亮以免對神明不敬。

（photoAC圖片）

2. 忌吃不圓的月餅和水果

月餅與月圓都代表一家和諧，如果在中秋節時進食有菱有角的月餅，或增加出現口角或衝突的機會，也有不吉利的象徵。另外，祭拜祖先和神明的水果也最好挑選圓的，代表一切圓滿。

3. 不宜到海邊與河邊遊玩

中秋因為受到月球引力影響，較容易會有潮汐變化，除了海浪較大外，若遇到風雨甚至會形成瘋狗浪。

即睇更多中秋禁忌



+ 6

4. 避免晚間游泳

入夜後，泳池或海邊水面會反映月亮倒影，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳，避免對月神不敬。

5. 女性忌頭髮遮額頭

女性額頭像是月亮形狀，古代會將女生額頭形容成女性的元神宮，碰巧中秋節也是女性節日，故女生當天要把額頭瀏海撥開，就可得到月神加持桃花滿滿。

6. 流產或身體虛弱者不宜賞月

月圓屬於陰，中秋也是屬於陰氣較重的節日，容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜在此時賞月。

（資料圖片／廖雁雄攝）

7. 男生不要拜月亮

《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜」，故京師諺曰：「男不拜月，女不祭灶。」意指男生拜月亮或容易令身體出現不適，或易受月球引力影響，令睡眠品質轉差。

8. 女生不宜拜灶

如上一點所說「男不拜月，女不祭灶」，古代灶神為陽剛之神，月亮則為陰柔之神，故月亮節屬女性節，因此男不拜陰、女不拜陽可避免沖煞。小孟老師又估計，可能是古時有「男女授授不親」的觀念才會出現此禁忌。

（資料圖片／李澤彤攝）

9. 忌往陰氣重地方賞月

中秋節月圓為陰日，不宜到榕樹下等陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。

10. 不要逗兔子

民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天的時候也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼。建議有飼養兔子的寵主要對兔子溫柔，否則兔子有可能會有所感應並傳遞給月宮的兔子。

* 風水命理並非精密科學，一切只供參考。