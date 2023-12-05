大雪 | 中醫推介兩款節氣進補湯水 指禦寒重點在於這一身體部位

俗語謂：三九補一冬，來年無病痛。來到大雪的時節，順應萬物生機潛藏的氣候特點，貫穿冬天的養生要訣就在「藏」這個字。人們經過了春、夏、秋三個季節的消耗，臟腑的陰陽氣血會有所偏衰，所以在冬季裏合理地進補身體，有助我們度過寒冷的冬季，使得來年身體更加強壯。

本文作者：陳志勇註冊中醫師



陽虛體質的人是在冬季畏寒怕冷需要進補的主要族群。 其表現為畏寒怕冷、手足不溫、經常感冒、心悸胸悶、口淡不渴等，此類人群可吃些溫熱性食物來保暖，如羊肉、桂圓、韭菜、生薑等。

但如果你是濕熱生瘡，潮熱、手足心熱、口渴心煩、大便燥結、睡覺出汗等熱性體質，那麼你還是需要和溫熱性的食物保持距離，就不建議進行太多的進補了。

大雪禦寒重點在腳

除了進補以外，在大雪養生的另一個要點就是禦寒。確保外出時衣物足夠，注意室內外的溫差，適時應在室內脫下外套。而禦寒的重點在於雙腳，腳是全身氣血運行的重要部位，而且離地面最近，最易受寒，應選擇一雙舒適保暖的鞋子，鞋襪要乾爽，久在室外站立時，要時不時地活動一下。 而一般人們冬季居家時亦可穿棉襪作保暖。而在家中可以以溫熱水浸泡雙腳，有謂寒從腳下起，暖人先暖腳。從腳底暖起，身體也會跟着暖和。

另外冬季時節常因寒冷而緊閉窗戶，使室內空氣不流通而影響健康。應注意常開門窗，保持空氣流通，以更換空氣，健腦提神。

中醫養生亦強調應順應時節來調節生活作息，《黃帝內經》中說：「早臥晚起，必待日光」，冬日日短夜長而陽氣肅殺，夜間尤甚。我們可順應時節來睡覺，早睡養陽，遲起補陰以得養生。

推介兩款大雪進補湯水：

黨參黃芪雞湯

材料：黨參40克、黃芪30克、杞子40克、淮山80克、雞350克、水2公升(煲2小時)

功效：補中益氣、健脾補腎

合桃黑豆烏雞湯

材料：合桃30克、黑豆80克、烏雞 350克、水2公升(煲2小時)

功效：滋陰補血、養肝益腎

《本文獲陳志勇中醫師授權轉載》

註冊中醫師陳志勇。（受訪者提供）

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