大雪24節氣｜按體質進補避免傷氣耗神 附中醫推介11款大雪食療

傳統二十四節氣中 「大雪」，在從前四季分明的地方，大雪就是指於地面積雪大，也就是一種當時節令的象徵，所以在北方有千里冰封，萬里飄雪的自然景象之稱。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



在中國古代對天氣時節的分節時間劃分是很重視的，中醫所指的保健養生，就是要通過護養精神，調節飲食，鍛煉身體，衣暖寒熱適中等等的保健認識來調養保護身體，達到強身的目的。

進補養生要注意體質 切勿過度進補

「大雪」是適宜進補養生的季節。最重要注意身體的偏性，進補時要適度，不可太多太過，要適度調養，不可令身體偏性過多，引致傷氣耗神或寒暑不適。切忌飲食過於甘肥厚膩。 也易引致臟腑失衡，而影響身體的健康。由於大雪時令是寒冷天氣，養生也需要動靜結合，勞逸適度。 這才能形神共養。

大雪節令，緊記需要預防或減輕在外受寒， 適當進行體育運動鍛鍊，尤其是工作需久坐或久站的人群， 更加應該要注意定時休息或多點活動， 做多些手腳或腰部的活動，飲食攝納可以多吃些羊肉、牛肉、雞肉、大蒜、辣椒、生薑、洋蔥、胡椒等等的溫熱食物，也有助於助陽祛寒。

另外，俗語有云「寒從腳下起」，由於腳下有湧泉穴至直通腎臟，所以在冬天的時候不要赤腳在地上行走，以免寒氣上沖於腎。傷腎及腰，引致膝痛或腰痛等。

3款大雪時令湯水

1. 栗子黄精湯

材料：栗子肉 150克、黃精10克、生薑10克、黑胡椒5克、大棗5枚、豬肉300 克。

功效：補脾助陽､益精補腎。

方劑功能：栗子肉功能暖胃健脾，黃精能益腎陰補精血，生姜和黑胡椒功能溫胃助陽，大棗養脾胃，綜合全方對脾腎虛、氣不足、聲低怯、神疲乏力、腰痠腿軟、食慾不振、脾腎氣虧人仕適合。

先將豬肉洗乾淨汆水，連同各材料放入鍋內，加水適量，先用大火煲15分鍾後轉細火煲2小時，調味即成。

2. 當歸養陽湯

材料：當歸20克、炮薑10克、大棗5顆、豆寇10克、羊肉300克。

功效：補血養胃、溫經散寒。

方劑功能：當歸能助養陽血，炮薑能溫經散寒。 大棗調和脾胃，豆寇功能醒脾開胃。本方適合體虛有寒，面色蒼白，腹時脹痛，畏寒怕冷，手足麻木不溫等人仕服用。

先將材料洗淨浸泡10分鐘備用。 羊肉需要汆水後， 清洗乾淨 ，放入其餘材料，大火煲15分鍾後轉細火煲2小時，調味即可。

3. 暖身提氣湯

林料：黨蔘20克、黄芪20克、淮山20克、肉桂12克、陳皮3克、生薑10克、紅棗5顆（去核）、黃雞半隻、豬肉200克、黃酒1匙。

功效：提氣健脾、祛寒暖身、行氣開胃。

方劑功能：黨蔘和黄芪功能提氣健脾，肉桂能温經祛寒，陳皮能理氣祛濕，生薑能暖胃健脾，紅棗功能養陰生血，綜合全方，對脾胃氣虛所引致的神疲乏力，不思飲食，餐後腹部脹滿。 頭暈眼花。 氣短膝軟，小便不利，身冷畏寒等人仕尤為適宜。

將黃雞和豬肉斬件汆水備用，黃酒備用。 其餘材料洗淨，連同黃雞和豬肉一同大火15分鐘後轉細火煲2小時。 關火後將黃酒加入攪勻，調味即可。

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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