【觀察】試題風波絕非「專業失誤」　香港該複習日本侵華有多慘烈

自從5月14日香港中學文憑考試出現「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的誘導式申論題後，立即引發各界強烈抨擊，香港教育局要求香港考評局取消該試題。但香港考評局於18日開會商討後，仍不願遽然取消。香港特首林鄭月娥也只含糊地回覆，並形容「今次事件是一個專業失誤的事件」。此外，香港教協與部分泛民派議員，則趁機攻訐香港教育局「粗暴」或不尊重「多元史觀」，替考評局迴護。顯然，香港政府如今還不敢斷然撤廢這道充滿史實錯誤的試題，但日本在近代侵略中國的殘酷行徑絕對難以抹消。

今屆文憑試歷史科卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（黃舒慧攝）

明治維新後，日本就鋭意往中國擴張，並利用1874年牡丹社事件、1894年甲午戰爭、1904年日俄戰爭一步步攫奪更多在華利益與領土，比起歐美列強更為兇狠。譬如1900年八國聯軍侵華時，日軍就出動2萬人以上，冠居八國之首，且搶掠戶部銀庫與內務府糧倉，劫走367萬以上的銀兩！更不用說鉅額的庚子賠款，又給日本侵略者帶來多少橫財。

儘管日後礙於各國退還部分庚子賠款的壓力，日本於1924年與中國簽訂《關於以庚子賠款辦理對華文化事業之協定》，規定每年撥出部分賠款供對華文化事業之用。但管理機構「中日協商總委員會」實質上受日本擺佈，且賠款用途被用作日本掠買中國文物與文化入侵，且受資助的多是日本在華團體，藉此培養幫助侵華的「中國通」，受補助的中國學生之花費才佔總額不到19％，凸顯日本的利己本質。至於1915年的《21條要求》、1917年的「西原借款」就更不用說，全是想在華滲透勢力，絕非想幫助中國發展。

日本在八國聯軍侵華時出兵最多，圖為八國聯軍各國司令合影。（華聲論壇）

而最讓中國人民咬牙切齒又痛心疾首的，莫過於自1931年起，九一八事變、一二八事變、七七事變等一連串的侵華戰爭，東北、華北、上海、南京等處相繼淪陷，1937年的「南京大屠殺」更教人髮指。此外還有慘絕人寰的細菌戰、「三光策略」與慰安婦等暴行，至今猶有無辜平民受日軍遺留的化學武器殘害。且在慘烈的對日抗戰中，中國人民付出3,500萬以上軍民的犧牲，佔二戰各國傷亡人數總和的三分之一以上，直接經濟損失1千億美元以上，間接損失約5千億美元，被日軍掠奪與破壞的文物更是不計其數。譬如南京、北京、上海、江蘇、浙江、湖南、湖北、福建、廣東的公私圖書起碼損失2,98萬4,750冊，中央圖書館寄存於香港馮平山圖書館的善本古籍也未能倖免，戰後僅追回3,5000冊。至於被毀壞的古建築與寺廟，就更不計其數。如此龐大的損失與破壞，香港考評局豈能昧於事實，替日本辯護稱「利多於弊」？

於南京大屠殺中被大批殺害的中國俘虜。（侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

即便單論香港自身，從1941年日軍侵佔開始算起，也承受極大迫害。且比起南京汪精衛、華北維新政府等地方性傀儡政權，日本是直接在香港設置總督府實行軍政，壓迫更為嚴酷。譬如為了減輕行政壓力，日本於1942年1月喝令沒有居住地址與職業的人都得離去，頓時造成50萬以上人民被迫逃亡。此外日軍還動輒殺害、逮捕、強姦平民，日軍憲兵隊甚至在九龍皇囿（今九龍京士柏）多次斬首華人，致使香港人口在1945年鋭減至不到60萬。

端舉幾例，1944年香港西貢黃毛應村村民鄧戊奎、鄧德安、鄧福、鄧寅發等人遭日軍逮捕刑求，想問出游擊隊的狀況。鄧戊奎被日軍連番掌摑，四名日軍分別踩住其四肢，還有一名日軍踏上其腹部後，竟拿着竹竿捅向鄧戊奎的嘴，鄧戊奎禁不住折磨昏死過去。但殘暴的日軍仍不放過他，又將鄧戊奎捆綁起來，並在他腳下燒起雜草，導致鄧戊奎嚴重燒傷幾乎無法行走。還有一名孕婦張鳳，在九龍的日軍憲兵部裏被多次灌水和燒灼皮膚，絲毫未因懷有身孕便惹起日軍的憐憫之心，最後因過度勞動於赤柱監獄身亡。但九龍憲兵隊隊長平尾好雄，日後在軍事法庭上受審時卻聲稱未聽過囚犯的尖叫聲、更不知囚犯餓死的事故，試圖掩蓋虐殺平民的事實。這些慘事，難道在支持錯誤試題的人眼中都是利處嗎？

正在香港行軍的東江縱隊。（維基百科公有領域）

日軍的殘暴激發中國各地組織軍事與文化上的抵抗，除了正面戰場的國軍以外，中共亦成立廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊在粵港一帶抗日，後來又將幾股抗日武裝合編為港九大隊。儘管東江縱隊人數不多，武器也落後，但仍憑着靈活戰術與堅忍毅力，累積1,400多次戰鬥、傷斃日軍偽軍6千餘人、俘虜3,500多人、繳獲槍枝6,500多把的戰果。東江縱隊與港九大隊的「土海軍」甚至僅憑几艘破舊船隻就與日軍周旋三年多，共俘獲敵方船之43艘、擊沉7艘，取得日軍40多死、52傷的戰果，這對牽制日軍在粵港一帶的攻勢十分有效，連日軍都不得不牙癢癢地形容「廣州和香港地區之間是治安之癌」。

而東江縱隊更廣為人知的戰績，便是及時搶救包含800多名文化界與政治菁英逃離香港，何香凝、柳亞子、喬冠華、茅盾（本名沈德鴻）、范長江，以及曾擔任廣東省副省長的陳汝棠等人，俱是在東江縱隊的掩護下從海路或陸路逃離日軍的魔掌。在海上飄零多日的何香凝在得到東江縱隊送來的物資救助時，還感慨地賦詩寫道：「水盡糧空渡海豐，敢將勇氣抗時窮。時窮見節吾儕責，即死還留後世風」，替這顛沛的行程留下文學見證，也從側面反映日軍侵華造成的離亂。

東江縱隊尚存人世的成員林珍痛斥「為何回歸那麼多年的香港，還會有這樣的考題去考學生，對我們民族、國家利益都不利，我們非常憤怒和心痛」。因此若想大事化小地說這只是「專業失誤」、甚至不肯立刻撤廢試題，恐怕全中國人民都無法接受，香港當地的受害者家屬與游擊隊老兵更不能接受。加上2019年中共十九屆四中全會通過加強港澳地區中華文化、歷史與國情教育的決議，假使香港特區政府還不能大刀闊斧地清除各種「戀殖」或美化侵略的教材或現象，恐將繼續淘空香港學子在歷史認知與道德上的基礎。對於75年前世界各國取得反法西斯戰爭重大勝利的史實來說，也會是極大的諷刺。