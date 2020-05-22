【中美角力】白宮承認「低估」中共　《對華戰略方針》有大突破？

5月20日，美國白宮和國防部發表16頁的《美國對華戰略方針》，作為特朗普政府的中國政策綱領，其引言開宗明義表明：「（自中美建交）四十多年過去了，這種（接觸）政策已明顯低估了中國共產黨約束經濟和政治改革範圍的意志力。」

《方針》就此判斷：「為應對北京發出的挑戰，政府採取具競爭性的對華政策，根據對中國共產黨意圖和行動的清晰判斷，重新評估了美國對華戰略的優點和不足，同時增強對雙邊磨擦的容忍度。」

指明美台關係不違「一中政策」

閱讀任何文件都好，最重要都是看如何執行，而看《方針》內容，就連文字上都不見得有多大「阻嚇力」。

1月15日，國務院副總理劉鶴在華盛頓會同美國總統特朗普（Donald Trump），正式簽署中美第一階段經貿協議。（資料圖片）

內文以將對華政策分為四大類，羅列出白宮眼中的豐碩成果，例如「推廣繁榮美國」，重複了一遍要發展美國科技，制定美國標準，中間加插一大段自己讚自己，指中美首階段協議成定規定中方推行經貿改革，包括2年內要「爆買」總值2千億美元的美國商品。

早在奧巴馬任內，華府已說要維持科技優勢、制定全球經貿標準和重返亞太，六七年來雖然換了個總統，但同樣的指導思想仍每年覆述幾次。《方針》引言誇張得好像大徹大悟重新思考，但具體政策的表述又是另一回事：美台關係要保持堅實，同時又要與「一中政策」相一致，所以這種關係只能是「非正式」。

全球化「養虎貽患論」講了多年

至於其餘重點，不外乎是「檢舉中國竊取商業機密、駭客和經濟間諜行為」，以及批評北京的對疆對藏政策。單講香港事務一項，《方針》提及的「實際行動」如下：「總統、副總統和國務卿反覆呼籲北京履行1984年《中英聯合聲明》，以及保障香港高度自治、法治和民主自由。」

🔑🔑中美首階段協議簽字儀式冠蓋雲集🔑🔑

縱觀《方針》全文，舊瓶新酒不在話下，性質更像是行政機關的對外宣傳小冊子，內容陳列出白宮的「對華強硬」成績單。也許正因如此，國會草擬和通過的《香港人權與民主法案》完全不見蹤影，更談不上如何執行制裁機制。其他所謂「執行成果」都是類似性質，大膽處止於自賣自誇，小心處避免影射未來策略。

《方針》的結論自言根據特朗普政府的戰略方針，美國根本地重新認識和回應中國，但若果這一套「重新認識」最早自2008年金融海嘯計起，同一論調都講了十多年：美國領導全球化，「協助」中國參與這個遊戲，期望中共會有改變，但事與願違，反而「助長」北京的實力和野心，挑戰美國的世界秩序。

華為風波突顯美方投鼠忌器

迄今為止，「文明衝突」和「修昔底德陷阱」兩大詞彙已在政界學界新聞界流行得變陳腔濫調，華府官員不缺乏理論框架拿來寫導論和結論。

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講到實際政策，強力壓制中國是事實，但「鬥而不破」更加是事實，例如華為風波鬧得沸沸揚揚，美國始終放棄不了以百億美元計的大生意，認真從軟件、硬件和技術應用等所有層面，於每一供應環節痛下殺手，結果所謂寬限期就一再延長再延長。

好聽一點說，這是謀定而後動的「蟒蛇戰術」，逐點箍緊勒殺對手，但這條蟒蛇纏繞著中國那麼多年，除了關稅戰算是貨真價實，其餘由南海到一帶一路，都不見得有甚麼強力政策，遑論阻止北京「有所作為」。總體而言，與其說《方針》（又）證實美國對華（更）強硬，不如說透露白宮如何投鼠忌器和一籌莫展。