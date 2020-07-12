【道破國民黨兩岸論述】韓國瑜給國民黨上的一堂經濟課

2018年，前高雄市長韓國瑜掀起全台旋風，其準確看見當時人民的需求脈絡，運用簡單易懂且能打動庶民的口號，帶起「韓流」，翻轉全台縣市政治版圖，綠油油的地變成一片片的藍天。 韓國瑜的「發大財」、「莫忘世上苦人多」等簡單白話的號召，依舊令人記憶猶新。當時的時空環境下，縱然有「討厭民進黨」的因素，國民黨在高雄派出的人選若不是他，恐也難「一人救全黨」。國民黨錯誤的把2018年的翻轉勝利，誤認成是重返執政的時刻已然來到，並透過一系列的政治操作，終把韓國瑜推向總統戰場，「讓蔡英文只當一任」成為國民黨的戰略目標，不僅短視膚淺，更未看出韓國瑜旋風背後的意涵究竟為何。

韓國瑜2018年當選高雄市長，同年12月25日舉行市長就職典禮，稱要讓高雄「沒有顏色只有幸福」。 2020年6月6日罷韓投票同意票過半，韓國瑜遭罷免。韓國瑜掀起「韓流」，翻轉全台灣政治版圖，韓流背後是庶民對民生經濟的不滿。但韓國瑜走了，庶民仍在。 （高雄市政府提供）

兩岸經貿往來始趨向頻繁，始自陳水扁時期，從2000年到2008年，台灣對中國大陸的出口額成長高達14.85倍，兩岸民間交流增加卻不熱絡。台灣到了馬英九時期，不僅台灣對中國大陸的出口維持總體出口的高額佔比，兩岸民間交流熱絡而頻繁，交流便「錢途無限」，而2010年兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效，國民黨更喜孜孜的將兩岸往來帶來的總體經濟紅利，當成足以說服台灣人民認同國民黨力促兩岸往來、且肯定國民黨執政的「經濟牌」。

然而，國民黨長期以「經濟牌」為傲，但包括馬英九執政期間在內，卻都誤用和濫用經濟的說法，迷信數字，以為追求增長就是萬靈丹。韓國瑜的大勝，背後體現的是最根本的民生經濟、經濟民主的本質性問題，亦是實際的給了長期大打經濟牌、吹噓總體經濟成長數據多麼美好的國民黨一個大耳光。

兩岸經貿往來、民間交流頻繁，乃至更為宏觀的全球化，不可否認確實為台灣帶來一定的經濟紅利，而這些紅利卻是為少數人所有，也未產生經濟學上的所稱的「涓滴效應」或者是「外溢效應」。舉例來說，台灣的中小企業平均獲利約為4%，從中抽出一定的比例，透過某些方式，比如加薪、分紅等，分配獲利給旗下員工仍在企業的能力範圍之內，為何台灣仍有「薪資凍漲」現象？與其循一般人的思路，批判企業主以道德譴責，倒不如提出一個問題：「這些獲利真的有迴流到台灣嗎？」

台灣社會的矛盾之一在於一般人的收入，與任一屆政府宣稱的「經濟成長」不成正比，更深入的講，是整體社會財富如何分配的問題。談分配前，必須先有經濟的餅，而台灣的情況是餅有了，切的時候卻不知該如何下刀，以致永遠都是少數人拿到最大塊的餅。結果就是，以為只要不斷的把餅做大，分配的時候便有越多的餅可以分，過度追求經濟數據的成長，貧富差距越來越大，一般人絲毫無感，反而覺得生活比過往更加惡化，這就是誤用也濫用「經濟」這個詞彙。國民黨大打經濟牌，同時傳出國民黨某些高層以交流之名，行惡質買辦之實的負面消息，則又加深一般民眾認為「國民黨等於資本權貴黨」的負面印象。

韓國瑜的大勝，勾勒出的是庶民對民生生活的不滿，接地氣的說法就是「吃飯」問題、如何才能不愁吃不愁穿的問題，這才是民眾本質的心態。甚至，國民黨必須思考，為什麼蔣經國逝世至今，仍有人不分黨派立場的緬懷他？原因就在於蔣經國配合旗下的優秀官僚讓國家整體的經濟發展紅利，確實的到了每個人民的手上，至少蔣經國締造一段人們肯努力就有錢賺的時期。

國民黨與其廣開戰線，對民進黨所推的每項政策都打政治口水戰，不如回頭檢視韓國瑜大勝之根本原因，其根本絕非國民黨所思所想的膚淺，韓國瑜贏的原因都體現在他的「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」的親近庶民。國民黨長期右傾，早已忘了「左」的本質才是立黨之初本。「韓流」代表的正是庶民對民生經濟的不滿，這股不滿化作浪潮，在2018年衝擊業已走資的民進黨。儘管韓國瑜因為選總統，失去了民眾對他的寄託與信任，但庶民的浪潮仍在，民生經濟的本質問題仍在，國民黨必須把經濟增長與社會分配兩者理清，認識到民眾真正要的是後者，並進一步將此發展為完整且能夠得到民眾信任的理論和論述，民生為重不正是國民黨的本？