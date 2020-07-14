【內地洪災】多地水位超98年　日本抗災經驗值得借鑑

7月12日，中國國家防汛抗旱總指揮部將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，中國水利部也將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。中國防汛形勢日益嚴峻，就在12日零時，江西省鄱陽湖標誌性水文站星子站，湖水突破了有水文紀錄以來的歷史極值，江西省防汛抗旱指揮部已於7月11日將防汛應急響應緊急提升至最高級別Ⅰ級。

2020年7月12日零時，江西上饒鄱陽湖水位突破有水文記錄以來的歷史極值，目前水位仍在上漲。（人民視覺）

今年中國水災逼近1998

從降雨量來看，今年同期長江流域的降水已超1998年。據統計，今年6月1日至7月7日，長江中下游地區出現了6次強降雨過程，長江流域平均降水量為346.9毫米，超過了1998年的331.9毫米，是1961年以來同期第二多，僅次於2016年的376.3毫米。個別地區降雨強度超強，如江西省鄱陽縣蓮花山鄉一天的降水量就高達538毫米，超過了北京常年一年532毫米的降水量。

江西是今年水災的重災區，其他省份也十分嚴重。7月12日的中國全國水情信息顯示：長江干流的10個水文站水位超警，江西鄱陽湖、湖南洞庭湖和江蘇太湖都出現水位超警狀況，武漢長江水位現歷史第四高，正臨近歷史第三高。因為南方大雨持續，中國212條河流發生超警戒以上洪水，其中72條河流超保證水位，19條河流達到歷史最高水位。

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洪水洶湧，中國損失嚴重。據中國應急管理部統計，截至7月12日12時，今年以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南等27省（區、市）3,789萬人次受災、141人死亡失蹤、224.6萬人次緊急轉移安置、125.8萬人次需緊急生活救助；2.8萬間房屋倒塌；農作物受災面積3,532千公頃；直接經濟損失達人民幣822.3億元人民幣。

中國國家主席習近平也於7月12日，對防汛救災工作進一步作出指示，「強調各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當，各級領導幹部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，切實做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。」7月8日，中國總理李克強也召開了國務院常務會議，重點部署防汛救災工作，要求「堅持生命至上，全力做好防汛救災工作」。

7月11日，武警江西總隊機動支隊官兵在江西省上饒市鄱陽縣江家嶺村昌江圩堤壩，搬運沙袋加固堤壩。（中新社）

天氣預報預計，7月中旬中國長江流域大部分地區累計降雨量有50-120毫米，比常年同期偏多5-8成，部分地區偏多2倍以上。從7月中旬開始，隨着副高系統北抬，雨帶將向北移動。13日到16日，主要強降雨區域會出現在長江中下游地區，重慶東部、貴州北部等地還將有大到暴雨，局部地區有大暴雨。18日到20日，四川盆地東部、西北地區東南部、華北南部等地，將有大到暴雨天氣。中國水利部水旱災害防禦司副司長王章立表示，據水利、氣象部門聯合預測，今年夏天，黃河中游、海河南系、松花江、遼河、長江中游洞庭湖水系、珠江流域西江和北江等河流，都可能發生區域性較大洪水，防汛形勢不容樂觀。

2020年7月12日-13日在江西鄱陽，中國安能第二工程局對問桂道決口圩堤進佔填築。（人民視覺）

據瞭解從6月2日至7月12日6時，中國中央氣象台已經連續40天發佈暴雨預警，成為2007年開展暴雨預警業務以來歷時最長的一次。今年中國南方暴雨之肆虐，可見一斑。無論從現在的災情還是從未來降雨發展趨勢看，2020年無疑是中國的大水災之年。現在，有些地方的水災已經超過1998年，未來隨着強降雨的超常規傾瀉而下，中國很多地區恐怕將面臨比1998年大洪水更嚴峻的考驗。

洪水可怕，不過經過1998年洪災的慘痛教訓和過去22年的快速發展、水利工程建設，今天的中國也已具備了更強大的抗災防災能力。2006年三峽大壩建成，水庫調洪可削減洪峰流量達27,000-33,000立方米/秒，降低了上游洪水對長江下游的衝擊。其他中小型的水利防洪工程更多，中國的基礎設施和應對洪水的能力已經今非昔比。中國水利部水文情報預報中心主任孫春鵬表示，「我們已建成了比較完備的水利防洪工程體系，即使發生1998年那樣的洪水，也有能力應對，為人民生命財產安全和國家經濟社會發展提供有力的水利安全保障。」

「長江1號洪水」7月2日平穩通過三峽庫區 （點圖放大）：

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基建改善之外，中國的組織救援能力也有很大提升。2018年3月中國應急管理部成立，專門負責各類救援工作，中國救援設備、能力、組織水平都獲得了新的現代化發展。面對此次洪災，中國水利部與應急管理部密切合作，及時組織搶險救災，很多災區民眾在洪水到達前安全撤離，人民的生命安全得到更多保障。與1998年4,100多人死亡相比，今年洪災目前造成的死亡人數低很多。當然，洪水無情，接下來情勢如何演變、是否超過1998年尚難以預料，但能確定的是，1998年後中國汲取了教訓，大幅度提升了防汛能力，尤其是在大江大河的幹流，興修了大量水利設施。當然，相較大江大河的幹流，今年水災暴露出在一些江河的支流、農村地區，水利工程的興修和維護存在短板，這也是為何目前支流和農村受災最嚴重。

日本災情重 救災值得中國參考

與中國類似，日本今年的水災也很嚴重。日本氣象廳稱，截至當地時間7月7日中午，日田市24小時降水量達到497毫米，刷新該地點觀測史上最高紀錄。大牟田市及熊本縣山鹿市、長崎市截至7日早晨的24小時雨量也超過400毫米。據日本媒體報道，7月初以來持續的暴雨天氣導致日本多地河流泛濫、山體塌方、大量房屋被淹。截至12日，暴雨引發的災害已造成至少70人死亡、1人心肺功能停止、13人失蹤。其中九州地區災情最重，當地死亡人數12日升至66人，其中熊本縣62人。

九州暴雨成災圖片，請點擊放大觀看：

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日本向來是一個自然災害頻發的國家，地震、颱風、水災時常給日本民眾帶來嚴重衝擊。兩年前的2018年7月，日本廣島縣、岡山縣、愛媛縣等地因連日暴雨，洪水氾濫，造成150多人死亡，50多人失蹤，成為上世紀80年代造成299人死亡或失蹤的長崎水災以來，日本所發生的最嚴重同類災害。今年日本水災造成的死亡人數低於2018年，但暴雨帶來的災情與2018年類似。

災害嚴重，但日本災民仍然顯得淡定，因為經過災難洗禮的日本，早已形成了完善的救災方法和措施，民眾並不會因為受災而張皇失措。如在災難來臨時，日本會在重要媒體網頁、電視台的顯眼位置，滾動發佈各地方避難對策的相關信息：避難時該做什麼準備、什麼東西是前往避難所時必隨身攜帶的等。這些十分有用的信息都會通過媒體，很詳細且簡單易懂地傳達給災民。如此，民眾避難時自然也能夠做到從容不迫，井井有條。

另外，災後日本會根據受災的不同情況，給災民發放各類補助。如家中有維持生計的成員不幸遇難，日本當地市町村將給予此家庭500萬日元以下的慰問金，非家中維持生計的成員去世則給予250萬日元以下。對住房受損的，日本還有住宅重建支援金。對重新自建房屋的政府給予200萬日元的補助。如果是購買房子，政府給予100萬日元補助，租房政府則給予50萬日元的補助。

當然，中日國情有諸多不同之處，日本洪災未必有中國那麼嚴峻和複雜，但他山之石，可以攻玉。無論是救災還是災後重建，日本都有一套完善的救助體系，這是值得中國好好學習的。