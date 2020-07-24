中共倡「國內大循環」料打長期戰　經濟「兩頭在外」時代告終？

新冠肺炎疫情對中國經濟造成衝擊，雖然目前情況好轉，但不少企業仍面臨各種問題。國家主席、中共中央總書記習近平在7月21日在京主持召開企業家座談會併發表重要講話，其間向與會企業家提出三點意見：保護和激發市場主體活力、弘揚企業家精神、集中力量辦好自己的事。

籲國內國際雙迴圈相互促進

如果間中有留意官方文件，應該會對講話內容並不陌生，畢竟增加內部需求之類用語都出現了很多年，也一直在持續推進中，而強調「市場主體是經濟的力量載體」，勉勵企業家愛國、創新、守法、承擔社會責任、拓展國際視野之類，同樣是常見的講法。

習近平即在會上表示：「我在今年全國『兩會』上講過，面向未來，我們要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。」這句說話被個別傳媒影射，說是為「鎖國論」澄清和降溫，但一則「鎖國論」是無中生有的綽頭，二則「國內大循環」是基於對當下形勢的判斷。

國家主席、中共總書記習近平。（資料圖片）

在全篇講話中，習近平3次提到外部環境的挑戰：「近幾年，經濟全球化遭遇逆流，經貿摩擦加劇」；「新冠肺炎疫情對我國經濟和世界經濟產生巨大衝擊，我國很多市場主體面臨前所未有的壓力」；「在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下」。

領導層不是盲目作最壞打算

可以看出中共領導層的判斷是，在「經濟全球化深入發展」之時，中國利用「市場和資源『兩頭在外』」的大格局，其間快速發展為世界工廠，不過這條件時至今日愈來愈不穩定，甚至遇上「逆流」，故此中國需要「集中力量辦好自己的事」，在國內「提升產業鏈供應鏈現代化水準」，以及「加快關鍵核心技術攻關」。

換個角度看，這代表中共已經有心理準備，美國在可見將來都會追著中國打，集中對付「兩頭在外」的對華有利條件，而西方陣營也有可能會加入「逆流」，而見諸於關稅戰和華為風波，以敵對形勢不變為前提，中國是不得不促成「國內大循環」，以化解外部環境持續增長的壓力。

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先講最壞情況，美國成功動員西方陣營，導致已發展國家大批「去中國化」，而發展中國家無法填補資源和市場的空缺，中國陷入經濟停滯之中。如果立足於此，「國內大循環」就無可避免地要走「兩頭在內」的艱險路徑，期望從包圍網之中突圍而出。

可是一如領導層所示，提出國內大循環不是盲目作最壞打算，其本質「絕不是關起門來封閉運行」，一是他們承認中國的發展建基於經濟全球化，北京沒理由主動放棄這個有利條件，二是認為「經濟全球化仍是歷史潮流」，相信保持開放的中國會比企圖排擠中國的美國更有吸引力，美國堵華只會加速「去美國化」。

關鍵在於重塑外部環境？

如是者，企業家的舊任務獲得全新意義，當局則就此承諾「保護和激發市場主體活力」，「繼續減稅降費、減租降息」，「加強產權和知識產權保護」，「發展普惠金融」以緩解中小企融資問題，官方更會「支持適銷對路出口商品開拓國內市場」，以期可以從宏觀層面上促使企業家參與建設國內大循環。

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可是要達成保持開放的國內大循環，還是需要各方面的宏觀條件，不是單憑企業家的創新，抑或官方一兩項「拆牆鬆綁」，就能一蹴而就。

單講市場一面，中國要擺脫美國於外部環境的重重施壓，連結歐亞非的一帶一路規劃即被寄予厚望，繫關能否建立以本國貨幣、技術標準和供應鏈為中心的經貿系統，真正做到毋須仰賴於人的「國內國際雙迴圈相互促進」。由此看來，國內大循環要收得全效，不只是要應對外部環境壓力，而是要積極重塑外部環境。