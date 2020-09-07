中加交惡僵局未變　中國外交官為何再次高調表態？

9月1日，駐加拿大大使叢培武接受當地《新聞報》（La Presse）訪問，就中加關係、中國電訊商華為副董事長孟晚舟等事件等回應。叢培武表示，中加關係近年不進反退，孟晚舟事件是主要障礙。 9月3日，外交部北美大洋洲司司長陸慷接受加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）專訪，其間他表示：「在孟晚舟事件上，中國政府和中國人民受到不公正對待，這激起廣大中國人民的強烈憤慨。」

加媒：趙立堅表示可交換嫌犯

如果要一窺中加關係的交惡程度，叢培武的專訪會是個有趣的例子。在這篇專訪行文之中，《新聞報》聲稱：「較早時在今夏，外交部發言人趙立堅表示，中國政府可能願意釋放（康明凱和斯帕弗），如果孟晚舟重獲自由的話。」

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報道內又引述趙立堅的話，其法文版本再翻譯為中文如下：「（如釋放孟晚舟），可以就兩名加拿大人的情況，給予（達致）解決方案的空間。」

《新聞報》用語很謹慎，僅據此稱「在渥太華眼中」，康斯二人被捕是就孟晚舟案的「明顯報復」，接著就指叢培武打破了所謂交換抵銷的希望，因為他點明：「他們的拘留性質完全不同，而我們應分開清楚這些爭議。」看加媒報道，好像中方真的不小心透露過口風，變相承認「人質外交」，之後又改口說不要將兩回事混為一談。

陸慷於2019年離任中國外交部新聞司司長，現在的職位是中國外交部北美大洋洲司司長。 （新華社）

中方：孟晚舟案是「政治事件」

至於據中國官方版本，趙立堅的原話為：「加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，也有利於解決兩位加拿大公民的問題。」趙立堅順帶講一句，可以是正途的交換嫌犯或相互驅逐，實際上則是沒內容，外界盡可將這句話放大和強調，但是放諸於中國反覆重申的立場，抽出這一句半句又於事何補呢？

叢培武就表明：「孟晚舟女士沒有抵觸加拿大法律，被加拿大任意拘留，而（兩名）加拿大人被懷疑涉及危害中國國家安全的活動。」

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無論加方怎樣一心要突顯中方自相矛盾，口舌之爭依然不會能夠打破僵局，況且從中方的角度看，孟晚舟案才是徹頭徹尾的「政治事件」，加拿大成為美國司法迫害華為的幫兇，於道義上是始作俑者的一份子，於實力較量上是挑釁在先。

美加政府均或輪替在即

陸慷則更進一步補充，宣稱「美方也向數十個其他國家政府提出拘押孟晚舟的要求」，但就只有加拿大動手，而就案件進入當地司法程序，中方認為加拿大政府和聯邦法院拒絕「披露一些必要的文件」，對孟晚舟不公之餘，兼且是在誤導加拿大民眾。

圖為2019年11月，中國駐加拿大大使叢培武舉行記者會時發言。（Reuters）

中加雙方都堅持自身依法辦事，責任全在對方，各執一詞之下，暫時都看不出有任何妥協讓步的餘地，那麼問題是，為何中方出動到陸慷這位地區外交事務負責人，將以前講過的話又講一遍呢？尤其是至少在公開場合，渥太華完全不見得有退讓跡象，甚至已默默地變相封殺華為。

按照一般情況，陸慷和叢培武先後接受專訪，似乎不會是為了定期抗議而定期抗議，而選擇這個時候隆重其事，或者是要預先鋪塾表態。首先是杜魯多的少數派政府醜聞纏身，提早大選的可能性一直都在，不排除執政自由黨會丟失政權，其次是美國總統大選在即，白宮可能換主人，到時候會否事隨人改，孟晚舟案就此丟淡呢？中方如今就適時說明，提醒加方事情還遠遠未解決。