【觀察】央視王金平「赴陸求和」論惹議　台灣真想一戰嗎？

國民黨決定由台灣前立法院長王金平率團到廈門參加「海峽論壇」，大陸官媒中央電視台（簡稱「央視」，CCTV）運營的《央視頻》編輯9月10日在微博介紹這則消息時下標《台海兵兇戰危，這人前來求和》，引發台灣關注。

「獨派」政黨《台灣基進》逮住機會，將《央視頻》消息截圖後加上《這就是卑躬屈膝》標語大肆宣傳，部分台灣政論節目也實時將之列為討論議題，還有民進黨立委接受採訪時挖苦國民黨何苦要派人到大陸參加《海峽論壇》，成為北京的「遮羞布」，國民黨中央則於9月11日上午召開記者會正式響應此事，批評小編「造詣不佳」，將「追求和平」簡化成「求和」，強調兩岸維持不矮化對方的對等溝通重要，已向國台辦表達嚴正抗議，並要求國台辦約束陸方媒體不要再出現類似言論。目前這則讓國民黨「不開心」標題的視頻已經下架。

民進黨以央視「求和」論揶揄國民黨參加「海峽論壇」是「求和團」。（facebook@民進黨發言人）

從國民黨對於央視小編「求和」下標不當這件事的表現來看，必須說，國民黨並沒從過去的失敗獲得教訓，反之，讓人更加認定國民黨的失敗並非沒有道理。

現實來看，央視小編的「求和」標題是簡化「追求和平」的一語雙關，揶揄的成分有之，更多的其實是對應台灣所謂「817萬主流民意」高漲的「民族主義」情緒。

就此來說，藉由王金平赴陸參加「海峽論壇」報道偷渡「求和」標題，其實反映了大陸「主流民意」對台灣「主流民意」過去一段時間不斷升高兩岸敵意到「不然來戰」的揶揄，與「台灣基進」等綠營人士藉題發揮揶揄指王金平代表國民黨率團赴陸「卑躬屈膝」的用心如出一轍。

「兩岸無小事」，小編下標不當確有可議之處，但國民黨為此召開的記者會將大部分力氣用來貶低央視小編的「中文造詣」、國台辦的「約束無方」，回擊台灣綠營、側翼以「卑躬屈膝」污名刻意歪曲，極盡用力的捍衛國民黨「尊嚴」，卻讓「追求兩岸和平」這件真正與「人民最大福祉」的大事成為整場記者會的點綴，為所謂的「劃錯重點」做了最好的示範。

台前立法院長王金平將率國民黨代表團赴陸參加第12屆「海峽論壇」。 （陳卓邦／多維新聞）

持平而論，當下兩岸緊張情勢下存在於台灣的各個政黨，與北京有溝通管道又稱得上「有實力」，僅剩2020年大選仍有550萬民眾支持的國民黨。縱使央視小編一語雙關的「求和」標題冒犯了國民黨，還讓綠營及其側翼找到見縫插針及再次諷刺國民黨的機會，但這不也是國民黨的機會？國民黨正應該趁着媒體關注，在召開記者會時大聲說出「追求兩岸和平」沒有不對，而且「兩岸關係」正是國民黨不同於民進黨的「價值」，「兩岸交流、溝通」更是達成「和平」的必要途徑。

國民黨捨棄此一與台灣民眾溝通的大好機會，走在正確道路上卻不敢大聲說話，卻花大多力氣回擊動輒將兩岸交流貼上「卑躬屈膝」、「跪舔人民幣」標籤，有明顯惡意的那一群人，這難道不是將國民黨的「尊嚴」置於「人民福祉」之前，甚至是為了「選票」而害怕被認為走在正確的路上，如此「首鼠兩端」、「投鼠忌器」，與過往以「九二共識」打開兩岸局面，卻始終「只經不政」，終致失去台灣人民信任的「歷史事實」豈不神似？

國民黨文傳會主委王育敏（圖）11日表示，對於央視影片，國民黨嚴正譴責。（中央社）

看看即將要啟程前往廈門的王金平說了些什麼。他說，「海峽論壇」是讓兩岸能有機會交流的場合，近期因為中國大陸與美國關係緊張，牽動台灣也有相當程度疑慮，連蔡總統都說「希望不要擦槍走火」，但兩岸官方沒有往來，海基會、海協會也沒有直接聯絡，在此情況下，「國民黨更需要主動負起重要責任，協助兩岸交流、緩和緊張情勢」。

無論王金平被如何被批評為「藍皮綠骨」，能說出上述那些「場面話」就足以擔當「團長」重任，況且，央視小編真正冒犯到的人是王金平，王金平本人都沒反應，國民黨又何必隨綠營及側翼言論起舞。

退一萬步來說，若央視小編的下標是獲得「授意」的刻意揶揄，那又如何？為了「人民最大福祉」計，國民黨不能忍辱負重、受一點委屈，不求和，難道要求戰？而且真正的問題在於，國民黨向來只用「兩岸和平」爭取選票，而不是追求兩岸真正的和平，或許，藉由央視小編的標題「警吿」國民黨，才是其中真正深意。