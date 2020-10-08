【新南向之難・序】全球政經格局變化　台灣的東盟謀略

東盟地區在中美博弈格局下成兵家交鋒之地，在中美台三角博弈下，台灣試圖加入美國印太戰略，希望通過美國開通往東南亞的通道；東盟10+1的RCEP將於年底簽訂，在兩岸關係緊張下，台灣很有可能被排除在外。而蔡英文力推的「新南向」，除了建立在與中國大陸作為對手的平衡之外，對台經貿的幫助為何，政策發展至今，似乎應該進行階段性的總結，試圖看南向的難處，而因着難處又可以看到甚麼轉機？

本系列將以五篇文章之篇幅，於後續數日相繼刊佈。

在各國紛紛對東南亞地區佈局當下，台灣的戰略是甚麼？蔡英文上台後，大張旗鼓地提出新南向政策，但目前看來未有顯著效果，原因是甚麼？事實上，台灣90年代變發展南向政策，當年李登輝的務實外交可以與東盟國家高層互動、馬英九的外交休兵可以讓台灣與新加坡簽訂「經濟夥伴協議」，但蔡英文時期除了亞太經合會（APEC）外，台灣與東盟難有積極互動。中間變化或許仍得回到兩岸關係。

【新南向之難・二】蔡英文都促成了什麼實際成果？

台灣對東盟地區的戰略以經貿為核心，那麼台灣與東盟地區的實際經貿關係如何？從相關經貿數據來看，台灣在東南亞的產業佈局多以製造業為主，但值得憂心的是，相較其他對手國，如日韓等，台灣產品市佔率正在逐步下滑，未來RCEP如簽訂恐將雪上加霜。

【新南向之難・三】台美合作拓展東盟 難抵消RCEP關税衝擊

台商是台灣前進東盟的焦點之一，他們的投資、製造同時帶動台灣與東南亞地區的政經關係。而蔡英文的新南向政策是否給台商實質幫助？而目前地緣政治政經局勢正發生何種轉變，將如何影響台商在當地的發展？通過台灣學者訪談指出，如果RCEP簽訂，台灣不在其中，台商受到的關税傷害很重，即便是台美合作，也難以抵銷衝擊。

【新南向之難・四】「反中」，天馬行空

在經貿之外，蔡英文政府同時將新南向定位為國家級戰略，且投注龐大的預算。但這其實跟民進黨「一邊一國」的政治謀略相關，同時跟冷戰意識形態下的反共、抗中有關。如此政策本質，也註定蔡英文的新南向雖然強打經貿牌，但其實充滿濃厚的政治意味。

【新南向之難・五】往美國印太一邊倒的台灣如何尋得新南向

近期在中美台三角博弈中，台美關係走近，故可看到民進黨政府的用語中，「印太」似乎已成為了「新南向」的代名詞，背後盤算不言而喻。在民進黨政府戰略上高度向美國傾斜的狀態之下，加上美國發動印太戰略、四方對話等圍堵中國大陸的新冷戰局勢日益明顯，蔡英文的新南向在其中能扮演何種角色？而這又將如何牽引美中台三角博弈關係？尤其，相較於印太國家大多實行戰略避險，梭哈的新南向政策，是否能走遠自不言而喻。