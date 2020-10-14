中共雙常委現身深圳40年慶典的兩大深意

2020年恰逢深圳這中國最為外界所熟知的經濟特區建立40周年。10月14日，官方慶祝大會在深圳前海國際會議中心舉行。

在兩位前任江澤民和胡錦濤分別在深圳特區20和30周年趕赴深圳出席官方慶典的前例下，中共總書記習近平當天現身會場，並發表深圳將開啟其新的改革開放的講話，就並不令人意外。畢竟，8年前剛從胡錦濤手中接過中共總書記職務後，他便南下深圳，展示將繼續高舉改革大旗的姿態。

少見的是，另一位中共中央政治局常委、身為中共最高決策層七人之一的中國國務院常務副總理韓正，也出席了此次慶祝大會。

要知道，此前在任何一個地方、哪怕是省級地方的慶祝大會中，都鮮有兩位政治局常委同時出現的先例。雖然10月11日中國國務院公布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》中明確將「賦予深圳更多省級經濟社會管理權限」，但是僅從深圳一地發展，分量顯然還不夠。

一切變化的表現之下必有內因。

2020年10月14日，習近平現身深圳。（中國央視截圖）

從10月14日當天習近平的講話內容看，關於深圳的繼續改革開放力度確實足夠大，不過因為三天之前，被稱為深圳五年發展規劃的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》已經給出相對詳細的方案內容，所以習近平對深圳繼續改革開放的方向性講話，似乎並無出人意料之處。

但細讀習講話全文卻可以發現，這一場紀念深圳特區成立40周年的官方慶典，背後有中共高層策劃的另外兩個更大的藍圖——大灣區以及香港。

「深圳是大灣區建設的重要引擎」的表述，不僅給予深圳諸多經濟發展期望，也賦予其更多政治期待。「推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐」不僅賦予深圳「中國特色社會主義先行示範區」的定位，「推進粵港澳大灣區建設」更明確指向香港。習甚至將其更明確表述為「全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」。

顯然，中南海高層此番深圳行的重點已經不僅是深圳，更多是大灣區內的粵港澳融合發展，乃至「一國兩制」新內涵的推進和實現——這才是中南海兩位重量級政治人物於10月14日同時出現在深圳前海國際會議中心的最關鍵原因。

韓正除了擔任「粵港澳大灣區建設領導小組」組長，還身兼「京津冀協同發展領導小組」、「推動長三角一體化發展領導小組」的組長。圖為2019年11月6日，韓正在北京釣魚台國賓館會見林鄭月娥。（新華社）

習近平的現身不僅是遵循江、胡前例，也是要釋放中國將繼續改革開放的政治信號。韓正則不僅是因為其擔任了粵港澳大灣區建設領導小組組長之職，更因為其身兼中央港澳工作領導小組（此前為中央港澳工作協調小組）組長，負責香港事務。

2017年中共十九大晉位常委的韓正，於翌年兩會後接替張德江，出任中央港澳工作協調小組的組長，主管港澳事務。2019年反修例風波爆發，為了解並應對香港局勢，韓正據報曾在半年內六次南下深圳，以最近距離和最快速度掌握有關香港信息。2019年11月6日召開的第三次粵港澳大灣區建設領導小組上，韓正曾主持討論調整香港大灣區規劃，為今天的深圳—香港—大灣區發展規劃的出台滿下伏筆。

現任中國國務院港澳辦主任夏寶龍的出席也是基於這樣的原因。

反修例風波對中國原有治港體系構成挑戰，夏寶龍以副國級的身份接掌港澳辦，正是因應新形勢變化而做出系統性調整之中的一個部分。圖為2012年，時任浙江省省長的夏寶龍接受專訪。（新華社）

今年2月，在因為應對新冠肺炎（COVID-19）疫情不力而發生震盪的湖北政壇發生人事更迭時，已經退居二線的中國浙江省前省委書記夏寶龍以68歲高齡再次「出山」，擔任中央港澳辦主任。其和身兼港澳辦副主任的香港中聯辦主任駱惠寧，被解讀為中南海開始治港新起點——依循積極「一國兩制」思路，打開治港工作新局面。

所以無論是韓正還是夏寶龍，他們出現在深圳特區建立40周年慶祝大會現成，代表的都不是深圳，而是香港。更進一步說，甚至中共總書記習近平此番的深圳之行，都是「項莊舞劍」——意在香港。