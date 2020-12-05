駁斥美國官員的軍售說　台灣能展現多少自主性

當地時間11月28日，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）在「中華民國國際關係學會年會」致詞時，宣稱台灣是2020年度美國對外軍售最大客戶，也稱「明年」還有52億美元的對台軍售已通知美國國會，一旦完成後續作業程序，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。

對此，台國防部11月29日發新聞稿駁斥酈英傑的說法，稱「明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目」，只表示還有兩項軍購未公布，也強調「國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業」。顯然打臉了酈英傑所稱的52億美元軍購案。

有趣的是，AIT其後也「補充說明」，稱美國2020財政年度是從2019年10月起至2020年9月30日止，酈英傑口中的「明年」是從2020年10月1日至2021年9月底。故所，根據已公開的2020財政年度，美行政部門已通知國會的對台軍售金額共計118億美元，而2021年的財政年度，軍售案則共計58.1億美元。但這樣的說法並未被台灣政府接受，台媒《中國時報》引述軍方官員說，「不論酈英傑是怎麼算，國防部沒買這麼多金額是事實，一定要對外說清楚，而且現正值立法院審國防預算，明年軍事投資經費已清楚編列在預算書上」。

且不論一般人是否會使用會計年度來紀年，整起事件看起來，台國防部的駁斥，是蔡英文政府上任以來少有的公開「向美國說不」，也罕見體現出了「自主性」，但是這樣的自主性系存在於什麼脈絡中？又是否可能持續？

從背景來看，此事件是發生在一系列台灣對美外交上的「挫敗」後。包含自詡「戰貓」的蕭美琴被迫澄清自己的正式官銜是台灣駐美「代表」而非「大使」、美國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪問台灣，原定的「經濟對話」主軸卻變成悼念李登輝與所謂的經濟「會前會」，而兩個月後的實際對話又虛幻到台灣政府必須拿出「事實清單」來強調；還有台外交部長吳釗燮令人詫異地宣布「目前不尋求與美國建立全面外交關係」；以及台方主動公布美海軍陸戰隊來訪，後卻又與美國一齊「澄清」，稱報道與事實不符、乃至近期美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）的「畢業旅行」說不來就不來等等。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑稱台灣「明年」將對美國採購52億美元軍購，慘遭台國防部打臉。（台灣總統府）

其實，2020年台灣對美國最大的讓步，堪稱是蔡英文主動宣吿自2021年起將開放美國含萊克多巴胺豬肉進口台灣，這是陳水扁、馬英九無論承受美方多大政治壓力都不敢開放的品項，卻在蔡英文第二任期開始不久就主動答應。然而，台灣主動的善意並未換得美國相應的對待，美國貿易代表署（USTR）不僅沒有正面響應，甚至也在後續的台美經濟繁榮夥伴對話缺席，對比台灣花大錢跟美國買武器、還主動片面開放萊豬，美方設定不包含貿易談判的經濟對話議程，簡直就是種詐騙行為。

而從美國內部的政局出發，特朗普（Donald Trump）目前看來下台已成定局，其現在的戰略更像是要在下台前徹底攪亂全球局勢，讓拜登（Joe Biden）難以收拾、給拜登難堪。比如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）挑弄台海局勢，就曾讓中共官媒「中央廣電總枱」痛批是「攪屎棍」，甚至，更傳出特朗普可能在拜登就職當天宣布參選2024年美國總統大選。

從這些角度來看，也就不難理解為何台國防部會看似「突兀」地駁斥酈英傑，畢竟此前台灣才一邊倒向美國，但現在終於發現不論怎麼俯首帖耳都無法換來台美自貿協定（BTA），才終於要重新審視戰略方向。這看起來是個好消息，但仍必須是整個團隊的戰略一齊轉向，而不是像以往那樣，有些部會改了、其他部會卻又在扯後腿，這就是蔡英文必須整合的任務了，如果她真的想展現出台灣「自主性」的話。