【鄭伊健】大男孩個性　蒙嘉慧全靠一招收服　

大男孩就如陽光般耀眼，長不大的淘氣個性要身邊人又愛又恨。任身邊人如何著急，他們也是在自己的世界裡按自己的步伐生活。要令大男孩長大，難免需要花上幾倍的耐心，更多的女生沒能堅持到最後便放棄了。想學習蒙嘉慧般收服愛玩的大男孩鄭伊健，以下這幾招要好好記住了。

要求大男孩作出承諾恐怕會適得其反

《九反威龍》劇照 鄭伊健的幾段感情都是愛得高調，同時傳媒的壓力也叫這個大男孩吃不消。鄭伊健初入TVB時戀上當家花旦邵美琪，有過令人遺憾的七年情。當時邵美琪事業如日方中，而鄭伊健才剛開展他的演藝事業，女尊男卑的關係不被外界看好，令以為愛情只是兩個人的事的大男孩受盡輿論壓力。其後邵美琪患上肝病，鄭伊健曾公開許下會照顧女方一生一世的承諾。大男孩不欲面對自己開出承諾，最後兩人的感情無疾而終。

當你嘗試改變大男孩的生活習慣 他的心也隨之走遠

《愛上百分百英雄》劇照 深知鄭伊健大男孩性格的梁詠琪習慣為他安排大小事務，結果只有逼得太緊，有指她好勝的性格是兩人分手的導火線。大男孩需要自己的空間，要求他追隨自己的步伐只會令他感到無所適從。當時傳出兩人爭執時梁詠琪拋下的一句：「你天天躲在家什麼也不做，還算不算男人？」。大男孩享受的生活節奏被伴侶狠狠地批評，傷透了鄭伊健的心。當你嘗試改變大男孩的生活習慣，讓他更靠近你的生活軌道時，他的心也漸漸背道而馳，愈走愈遠。

自由 是可以安心做自己

兩人結婚五年，作風低調，偶爾放閃非常甜蜜。

大男孩性格，加上前兩段的七年情令鄭伊健對婚姻卻步。鄭伊健曾在演唱會上承諾迎娶相戀七年的蒙嘉慧，最終二人修成正果，於日本圓婚。鄭伊健曾表示和蒙嘉慧的相處很自然，同樣熱愛運動的兩人志趣相投，喜歡做的事都很接近。鄭伊健接受訪問時表示：「她是我貪玩的兩倍，所以我們合得來。」。好動的蒙嘉慧甚至比鄭伊健更貪玩。童心未泯的鄭伊健在女朋友面前可以卸下防備，放心做自己，盡情玩樂。蒙嘉慧是個獨立的女生，溫柔包容著鄭伊健的孩子氣，也從未催促結婚，生兒育女，難怪兩人在各方面如此合拍。

每個人都渴望被愛，在愛情中成長，彼此共同進步，步伐逐漸走向一致。結婚五年，找到人生歸宿的兩人甜蜜如初，縱使鄭伊健仍是昨日那個大男孩，但他已找到他的完美玩伴。