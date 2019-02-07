【單身】職場就是「戀愛墳墓」？工作後不能脫離單身的原因

當進入職場後，每次外出聚會時，總是離不開「拍拖未啊？」的話題，有些朋友總是抱怨工作環境難以找到合適的戀愛對象，公司沒有異性、用交友app又怕對方不可靠、去speed dating又覺得尷尬，種種因素令職場女生總是難以脫離單身。身邊有另一半的，大多都是由讀書時期開始的交往對象。

如此回想，大學時期的戀愛機率確實較高，甚至有朋友在整個大學時期換了數任男女朋友，到底為何踏入職場後會產生「將會永遠單身」的感覺？可能和以下四個原因有關...

1.讀書時期交友圈較廣闊

大學朋友圈子較廣闊，即使自己讀的科目男女比例不均，我們仍然有不同途徑認識新朋友，住hall、上莊、每年的迎新活動、一起做group project。特別是住同一宿舍朝夕相對，你和他相處的時間比和家人還要多，更加容易日久生情。而且認識的都是年紀相若的朋友，自然而然會較容易對對方產生感覺。而在職場上，我們往往只能和自己部門的同事相處，朋友圈子縮窄了許多。

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2.擇偶條件較多

讀書時期談戀愛總是有點「柴娃娃」感覺，很少會考慮未來，只想著當下兩個人在一起開心就可以了。但進入社會後，隨著年紀漸長，有了更多工作經驗，你對戀愛的期望就不僅僅再是開心就好。你可能會希望對方有一定的經濟能力，至少和自己的收入相若，才能共同負擔未來的生活。

3.辦公室戀情難維繫

讀書時期與同學天天見面，工作後變為同事，即使在職場上遇上心儀對象，身邊還是有不少朋友會卻步。辦公室戀愛總是有很多阻礙，容易因為工作上意見不合而爭吵，如果本身是上司下屬關係，可能要因此而避嫌，發展地下情，當想到這些因素，有些朋友就會退避三分。

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4.工作太忙碌

最後一個原因大概是不少職場女生面對的問題，工作實在太忙碌了，根本無暇顧及感情，即使身邊有些交往已久的情侶朋友，也因為無法接受對方因工作忽略了自己，所以最後分手。又或者有些已經「嫁給了公司」的女性，根本從來沒有想過要再戀愛，甚至因為覺得戀愛會阻礙自己的事業發展。

工作後是否意味著永遠單身？或許以下是你脫離單身的小Tips...