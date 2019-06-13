【林覺民】革命烈士臨死為妻留下「最美情書」：只怨二人生不逢時

説起林覺民，除了想起他是黃花崗七十二烈士之一，英勇就義，還想起他留下給妻子陳意映的《與妻訣別書》。 看出他對妻子的一往情深，又同時讀出了他陷於兩難的無奈。在大義和妻子之間，他選擇了大義，卻不代表他無情，《與妻訣別書》的字裏行間，除了情深款款，還有對陳意映無盡的愧疚。那個年代的男人，總是予人一種「只顧家國情懷，不念兒女私情」的感覺，妻子予他們而言，仿佛只是可有可無的物件，林覺民卻是例外。

林覺民。（網上圖片）

大概四五年前的某日，我曾經說過：「與其我先死，不如讓你先死。」（四五年前某夕，吾嘗語曰：「與其使我先死也，無寧汝先吾而死。」） 林覺民《與妻訣別書》

雖奉「父母之命」，卻也是相逢恨晚​

林覺民與陳意映對彼此愛意深厚，讓人以為是自由戀愛，他們卻是奉「父母之命」結婚。幸運的是，他們志趣相投，有相逢恨晚之感，婚後一直都深愛著彼此。對於兩人的愛情故事，歷史沒有花太多筆墨記載，林覺民在18歲娶了陳意映，25歲去世，而陳意映也在丈夫死後兩年鬱鬱寡歡而去，他們的幸福時光很短，卻深刻。林覺民在《與妻訣別書》憶起與妻子的一段對話，他曾經說過希望妻子能先走一步，因為怕瘦弱的她不能承受喪父之痛，失去枕邊人的痛苦就讓他來承受，可見他護妻心切，不忍看到陳意映傷心難過。

對相愛的人而言，最痛莫過於陰陽相隔。（《碧血黃花》劇照）

我死後，靈魂就能依依不捨地伴在你旁，讓你不必為失去我而悲傷。（則吾之死，吾靈尚依依傍汝也，汝不必以無侶悲！） 林覺民《與妻訣別書》

只是林覺民看著大清政權下民不聊生，他自覺有種責任。他確是愛陳意映，才能感受到失去愛人的痛苦，所以他「常願天下有情人都成眷屬」，而他深信只有推翻暴政，才有希望。最終他為此賠上性命，愧疚不能兌現當初對妻子許下的承諾。一向不信鬼神之說的他，在將死之時，卻希望世界上真的有鬼神和心電感應存在，這樣他在死後就可以化作靈魂，繼續守護著妻子，甚至如從前般，渡過一個個無所不談的夜晚。讀到此處，大概可以想像陳意映已經淚流不止，如果她的哭聲能傳到九泉之下，林覺民一定也正在以哭聲和應。

林覺民與陳意映的故事被改編成不同的影視作品，點擊看：

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我有幸能與你在一起，卻又不幸生於今天的中國。（吾幸而得汝，又何不幸而生今日之中國？） 林覺民《與妻訣別書》

愛一個人，你能愛他的「全部」？

大時代的愛情故事，不一定能得到體諒。但抱失去愛人之痛，陳意映亦沒有怨他，只能怨二人生不逢時。林覺民為了不讓妻子擔心，一直偷偷瞞著她參與革命行動，其實她早已察覺。她沒有想過阻撓丈夫，反而哭著跟丈夫説「望今後有遠行，必以見告，我願隨君行。」她寧願跟林覺民做對「亡命鴛鴦」，一起參與革命，也不願獨活，只是林覺民不願牽連家中子女，所以不願意告知她有關革命的行動。或許也是因為這份氣節，才讓林覺民如此深愛她，而陳意映也對他報以同等的深情。

她收到丈夫寫在手帕上的這份情書時，對方已經犧牲，陳意映想過就此隨他而去，只是肚子有他的遺腹子，加上老爺勸止，才打消念頭。

最終，林覺民死後兩年，陳意映亦鬱鬱而終，或應說，與林覺民在另一個世界相聚。他們的愛情，為清末民初的亂世添一抹美麗風景。