【男共女的事】總對那個他看不順眼　只因閨密只有自己可以欺負？

有天，男友人跟筆者分享追求心儀女孩的心得，他說：「追求她，也要善待她的好友。吵架時，她們一句勝過我說十句對不起；又或，她們甚麼都不說已經是幫忙。」 男友人這樣的「小聰明」，不知曾經受了多少苦。

（《忘形換畫前（Someone Great）》劇照）

不管怎樣，都足見「閨密」的影響。雖然，他人感情事，本不應多作評論，但基於對朋友的愛，對他們的愛人，也總帶點毫不容觀、又不客氣的愛憎。你又有沒有試過，對好友的身邊人，厭惡至極？網友在論壇Reddit上分享親身經歷：

+ 2

數個小故事，言之鑿鑿，其實不過「片面之詞」。但誰又可肯定，那是基於個人愛憎，還是那個他真的如此不堪入目呢？心理學家Andrea Bonior曾寫多本有關友誼與兩性有關係的書籍，她就建議，即使身為朋友，也有「一動一靜」的時候。

何時沉默是金？

好友本應無所不談，但有時「一動不如一靜」，沉默是金，反而是尊重對方的表現。Andrea指出，要是那男友令人感到煩厭，但卻對你的朋友很好，那你就不能多說。當然，我們愛錫身邊人，總覺天下男子都配不上她、總覺只有自己才有資格欺負她，但要是你的朋友是快樂的，就應把自己的愛恨先放一旁。

因為，這樣不但為難友人；更甚是，她或會以為你只是妒忌，更是損害二人的關係。不過，她也補充即使選擇了沉默，也不代表有責任當「電燈膽」。要是不喜歡「三人行」，就應該給自己空間，不必勉強。那樣，便可以避免說她男友的壞話，與閨密的關係也能保持親密。

何時應該大膽說出自己的想法？

但是，Andrea指出若那位他有以下行為，便不應沉默：

這時，說出真心話便是作為朋友的責任了。Andrea建議，可以先給予他們兩到三星期的空間，可以讓你的朋友自己發現；但要是她愛得盲目，就應誠實的告訴她你的感覺了。比起直斥她男友的不是，其實更應小心用字，指出你在她身上看到的轉變，這樣她會更易接受。

即做如此，熱戀中的人總是如霧裏看花，怎樣都百般可愛，身為「閨密」，雖然旁觀者清，但當個最強後盾，已是最好。

資料來源：Ｗomen's Health, Reddit