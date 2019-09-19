【心理測驗】裝無辜就能得到好處　她是機心滿滿的「綠茶婊」嗎？

説起「綠茶婊」，女生總是咬牙切齒，外表清純脫俗，裝作柔弱，實質卻攻於心計，希望藉楚楚可憐的形象得到好處。但最令女生氣憤的是她們身邊總會有一群 「上當」的男生，對她們死心塌地。

或許總有些男生，總是 「英雄主義」上身，自覺要保護柔弱女生，一幕又一幕 「英雄救美」，滿足別人，也是滿足自己。正因如此，他們永遠無法辨別「綠茶婊」的真面目，即使你忍不住揭穿她們人前人後兩個樣，反而會成了 「壞人」。每個人都總有過痛恨「綠茶婊」的時候，因為你一手一腳、辛辛苦苦地工作，遇上問題都獨力解決，她只要放一下電、流幾滴眼淚，就有人願意替她赴湯蹈火。你默默努力被人無視，她撒嬌就能獲得讚許，你自然會心理不平衡。

懂得撒嬌，或許可以獲得更多好處。（《撒嬌女人最好命》劇照）

只是經過現實社會的磨煉，你會發現太過單純只會被人欺負，有點機心才能生存下去。尤其身在職場，要懂得適時隱藏自己的心思，要懂得觀言察色，不用刻意阿諛奉承，也要學懂說話圓滑，要有防人之心。到底你機心重嗎？即做以下心理測驗，找出答案。

假設你和朋友到森林郊遊，途中遇到隱藏在樹林中的建築物，你認為是以下哪種建築物呢？ A.小木屋 B.中式建築 C.城堡 D.普通住宅

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