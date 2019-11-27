35歲高以翔拍《追我吧》暈倒逝世　真人版高富帥　傳生前低調訂婚

台灣型男模特兒高以翔在拍攝內地綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒，經搶救後證實不治，享年35歲。此消息一傳出，讓不少粉絲悲痛萬分。在不少人眼中是「男神」的他，生前的感情事一直低調，雖然屢屢傳出與圈外女友蘇湘涵（Bella）訂婚，卻一直未有承認。

高以翔拍攝內地綜藝節目期間不幸離世。（高以翔微博）

在加拿大成長的高以翔是名副其實的高富帥，爸爸是台灣富商，媽媽是獲馬來西亞小姐（檳城）。然而，他卻選擇「不靠父幹」，自食其力，2006年回到台灣發展，拍攝偶像劇《愛情魔髮師》出道。身高193cm，擁有俊俏臉孔的他天生就擁有做幕前的條件，發展卻一直不算順遂。直至近年回到內地發展，才有更多機會擔任劇集的男主角，他更憑《遇見王瀝川》中的王瀝川一角被封為「國民老公」，因此在內地爆紅。

萬人迷其實愛得簡單

高以翔入行以來甚少談及自己的感情事，曾經說過台灣女藝人陳喬恩是自己的理想型，兩人合作拍攝過電影《S.O.P女王》，卻沒有傳出好消息。他也曾經跟蔡依林、蔡詩芸等女藝人傳出緋聞，他都一概否認。他接受台灣傳媒訪問時，曾經談及自己的愛情觀。外形是萬人迷的他其實對感情專一，也會花心思為另一半製造驚喜。不過，他也坦言即使戀愛，也要等到關係穩定如結婚或生子時才會公開。此舉大概也是為了保護女友，以免對方承受不必要的壓力或「責備」。因此去年傳出與Bella訂婚的消息時，高以翔的經理人也否認，只是默認他身邊有個「談得來的朋友」。

傳未婚妻趕見「最後一面」

雖然他們都沒有直接承認，但粉絲們還是在兩人的Instagram上看到蛛絲馬跡，不時在同一個地點出現。今年又被拍到一起出席朋友的婚禮，似乎已經間接證實了戀情。而根據台灣媒體報導，Bella已跟隨高以翔的經紀人趕往浙江，運送高以翔的遺體返回台灣。原本打算甜蜜的一對，卻突然陰陽相隔，不勝唏噓，網友也紛紛到Bella的社交平台上留言安慰。高以翔除了是個理想男友，生前在演藝圈人緣很好，離世的噩耗一傳出，身邊親友都難以接受。

據聞高以翔女友與經理人趕到浙江。（傑星傳媒Facebook）

高以翔圈內好友紛紛悼念：