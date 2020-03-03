在台灣，有「國標（拉丁舞）女王」之稱的44歲女星劉真，最近因心臟問題要做手術，手術過程中心跳一度停止，之後數天需要裝人工心肺維持生命。近日已經撤去人工心肺機，植入心室輔助器，等待換心。

大部份香港觀眾之所以會認識這位舞蹈老師，全因小S與蔡康永主持的《康熙來了》。劉真除了拉丁跳得好，衣着品味也受人稱頌，愛買之餘也對時尚品牌背後的故事瞭如指掌，加上說話嬌滴滴的她與小S的互動「很有火花」，因此常常被邀請成為節目嘉賓。

劉真外形亮麗，是不少男性眼中的女神。（劉真Facebook）

劉真性格溫柔貼心，經濟上又能獨立自強，自然成為不少人眼中的女神，以往追求她的不乏富家子弟，但最後她還是情歸台灣歌手辛龍。兩人的戀情傳出後，不少人都形容兩人是「美女與野獸」的組合，辛龍外形粗礦，與甜美的劉真站在一起似乎「不太般配」。最近劉真病危，辛龍每天貼身照顧，不離不棄的深情讓人直言她「嫁對了人」。

願以自己生命換妻子生命

今年2月頭傳出劉真命危的消息後，辛龍一直沒有開腔回應，近日，他在Facebook上首度發聲，一段「愛的宣言」讓人看得心酸。他交待劉真身體尚需恢復體力，正在經歷關鍵時刻，希望大家一齊「集氣加油」。「野獸般」的他坦言旁人都以為自己很堅強，其實他很「渺小」，很怕失去深愛的妻子劉真，並且直言「我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命」。有機會失去所愛之人，在這個最脆弱、最容易崩潰的時刻，他還是強逼自己要堅強，不能掉淚，每天在劉真耳邊鼓勵她、唱歌給她聽，以堅忍成為她最強的後盾。

辛龍盡力讓劉真婚後也能活得優雅、快樂。（劉真Facebook）

40+才情訂終身

辛龍一段情深告白讓網民直言「患難見真情」，其實兩人從來都不是「患難」才見真情，辛龍從來都沒有吝嗇對劉真的愛意。兩人在2014年結婚，當時劉真已經踏入40之齡，以她的條件而言，不少人都覺得「有點遲」，愛得遲其實只因愛得謹慎。劉真熱愛拉丁舞，大多時間都花在練習舞蹈上，即使她在戀愛前已經會與對方說清楚，但戀情最後還是因此她花太多時間在拉丁舞上而無疾而終。而辛龍在節目上曾經說過從不干涉老婆的喜好，寵愛妻子不只是一味付出，為對方留有空間其實也是一種體貼。

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他沒幾個億卻做了很多事

劉真最後情訂於他，卻不單因他做得比她的前男友好，她曾經在訪問中直言丈夫「沒幾個億卻做了很多事」。辛龍其實早已是圈中的「寵妻代表」，不時上節目分享自己如何疼愛老婆。他直言只要能讓老婆開心，付出再多代價也沒關係。兩人當年在夏威夷舉行海島婚禮，全因劉真不經意地說自己很喜歡海島婚禮、從未去過夏威夷，輕輕帶過的幾句，辛龍卻記在心中，獨力張羅老婆夢寐以求的婚禮。辛龍與劉真同遊法國時，她看中了一個價值十多萬台幣的手袋卻捨不得買，隨後辛龍偷偷飛到法國買手袋，選在老婆生日放在床邊，給她一個意外驚喜。聽到這裏，你可能會覺得這是「用錢堆砌出來的浪漫」，但辛龍從來都不是電視劇中那些豪門公子，數十萬當作「散紙」，那些浪漫，全都是用辛辛苦苦的血汗錢換來。

劉真坦言曾經覺得自己一生都不會結婚，現在已經為人妻及為人母。（劉真Facebook）

劉真曾經以跳雙人舞舞形容夫婦之間的相處，只有舞伴之間才會知道彼此是不是一個可以讓自己安心、能帶領自己的舞伴，而這一支舞從來不是跳給外人看。劉真過去有不少舞伴，可以跳出華麗的舞步，唯獨人生伴侶，只有辛龍一個。