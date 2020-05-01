【12星座】渣男排行榜　獅子羅志祥出軌全因壓力？天秤最愛搞曖味

「有的人，他渣是天生的。」台灣樂壇天王羅志祥小豬的大陸網紅前女友周揚青道出這句經典珍言，警剔女生們要提妨渣男，不要期望他們會為你而改變。天生渣男可能與星座性格有絕大關係，信不信由你。看看以下的12星座渣男排行榜吧！

羅志祥和周揚青近日因分手事件鬧出滿城風雨。（周揚青、羅志祥微博）

羅志祥和周揚青近日公開分手，鬧得中港台滿城風雨。二人一直以來高調曬恩愛，大家以為他們感情要好，打風都打唔甩，閃光蛋背後卻謊話連遍，9年情就此一觸即破。雖然愛情會令人盲目，亦猜不透，但男友則要慎選，因受情傷重擊過後，一點也不好受。電影《春嬌與志明》中，有句對白真的說到心坎裏：「成世人流流長，總會愛上幾個人渣。」及早認清眼前的渣男，免受被背叛之痛。每個星座都隱藏渣男「種子」，看看你有沒有遇過他們？

渣男天性可以改嗎？（《再一次心跳》劇照）

按下圖看12星座渣男排行榜：

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按下圖看羅志祥與周揚青的分手事件簿：

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7月30日出生的羅志祥是獅子座的代表，是以上榜行榜之冠，不少Sis都遇過獅子座渣男，很多都表示他們的「脾氣令人難以忍受」。獅子座性格霸道，又大男人主義，常常漠視另一半的感受。加上對人忽冷忽熱，行為不成熟，一受到壓力就容易發脾氣，自然想外找刺激的新鮮感，最終令另一半、身邊的朋友和粉絲都失望透頂，逐一離自己而去，。

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