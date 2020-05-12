最近由車勝元、劉海鎮及孫浩俊主持的綜藝節目《一日三餐》播出《漁村篇》第5季，最新一季來到無人居住的竹窟島，請來孔孝真做嘉賓，用原始的方式獲得食材並烹飪。如果一直有追看的觀眾，大概都會對其中一個主持車勝元很熟悉，台灣網民稱他為「車大嬸」，全因他有一手好廚藝，烹調的料理都讓工作人員紛紛搶着吃。私底下的他也常常為妻子和兒女下廚，絕對是個顧家好男人。

《一日三餐》請來孔孝真做嘉賓。（《一日三餐》劇照）

韓國演藝圈中有不少單身的大叔型演員，車勝元卻是例外，他在22歲已經與比自己大4歲的妻子李淑珍結婚，當時他尚未成名的模特兒，兩人多年來經歷過不少風風雨雨，他們曲折重重的愛情故事宛如現實中上映的韓劇。

車勝元與李淑珍經歷不少風風雨雨。（《美好的早晨》節目截圖）

為愛不顧一切私奔

車勝元讀高中時與妻子相遇，當時李淑珍是梨花女子大學二年級學生，當時妻子對他一見鍾情，將他形容為「就像漫畫裏走出來的人」。姐弟戀在當年並不普遍，但兩人因為情投意合還是走在一起。李淑珍是千金小姐，而車勝元只是平凡家庭，這一段關係受到雙方家人的反對。他們愛得不顧一切，雙雙私奔，富家小姐第一次捱窮，兩人住在地下室，當時僅憑車勝元微薄的模特兒工作收入維持生計，兩人一度連煤氣費也交不起。

李淑珍曾經出書講述與車勝元的愛情故事。（Naver）

之後車勝元短期士兵入伍後，可以工作賺錢的時間比以往更少，但他還是利用當兵的休假日做模特兒工作，用盡心力維繫家庭，應付家庭開支。李淑珍在97年曾經出版過《和年下男甜甜蜜蜜過日子》，將與車勝元相知相愛的過程記錄下來，雖然兩人經歷過艱難的時期，她依然在書中表達丈夫的感激：

那個年齡，甚至是其他男生都還沒有結婚的年齡，也應該是最喜歡玩樂的年齡，他卻願意為了家庭奉獻自己，這真的很偉大。

車勝元多次在節目中展示「家庭主夫」的一面，與平日的型男形象大相徑庭：

+ 6 + 5 + 4

為妻兒背負「黑歷史」

後來，車勝元漸漸在演藝界闖出名氣，他一直對外宣稱自己是1989年與妻子結婚，同年生下大兒子車魯爾。推算一下，意味着1970年出生的他在未成年已經結婚，剛成年就有了兒子，這樣的過去讓他的形象受到影響，也讓觀眾對他的好感度下降。而兒子車魯爾長大後也屢屢惹上官非，2013年因涉嫌吸食大麻被起訴，最後被判處有期徒刑刑6個月，同年又被19歲的女高中生指控他性侵兼禁錮，雖然最後因找不到證據撤控，但車勝元仍對大眾道歉，直言自己管教不善：

在作為演員車勝元之前，先以一個不優秀的父親深深向各位道歉。不管事件真偽，作為父親放任兒子引起爭議，深感自責，並懷住沉痛及悲傷的心情，再次向各位低頭謝罪。

車勝元將繼子視如己出，後來又與妻子生下女兒，一家4口很幸福。（影片截圖）

甘願為兒子引起的爭議負責，他絕對是位好父親，怎料在翌年，有一名男子將車勝元告上法庭。他自稱是車魯爾的生父，並且控告車勝元一直自稱是車魯爾父親，令自己名譽受損。車勝元所屬YG娛樂公司隨即發表聲明：「車勝元在22年前結婚，並與當時妻子與前夫所生的3歲兒子一同組成了家庭......車勝元將車魯爾視如己出，至今也不後悔當時選擇……以後再困難，也會將家人守護到底。」

出道以來背負各種「污名」，實際上在1992年結婚的他宣稱是1989年結婚，不惜被誤會、形象受損，也要保護妻子和繼子。即便如此，他從不後悔，風波過後，他受訪時透露心痛妻子承受壓力，並對家人許下承諾：「以後會更愛你們，會緊緊抱緊你們，我們家不會因為這種事被動搖。」絕對是演藝圈中數一數二的好男人、好丈夫。