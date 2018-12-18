日本新《防衛大綱》指中國軍事威脅　外交部：強烈不滿和反對

12月18日（周二），日本政府召開內閣會議，審議通過新版《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》，規定未來5年增加防衛預算。兩份新的國防文件中有不少涉華內容，又對中國軍事安全動向表示擔憂。 中國外交部發言人華春瑩隨即回應稱，中方對此表示強烈不滿和反對，已向日方提出嚴正交涉。

日本通過的新版《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》有不少針對中國的內容，華春瑩回應稱中方對此表示強烈不滿和反對，已向日方提出嚴正交涉。（資料圖片）

據報道，日本在未來5年將會增加6.4%軍備支出，防衛預算總額達到破紀錄的27萬億日圓（約1.875萬億港元），以支持美國在西太平洋地區抗衡中國和俄羅斯的活動。安倍晉三政府表示，「美國仍然是世界上最強大的國家，但是國家之間的競爭正在浮面，中國和俄羅斯正在挑戰地區秩序，我們意會到與他們進行戰略性競爭的重要。」

華春瑩則回應稱，日方文件涉華內容依然老調重彈，對中方正常國防建設和軍事活動說三道四，進行不實指責，煽動所謂中國威脅，不乏冷戰思維。日方這種做法不利於中日關係改善發展，也不利於地區和平穩定大局。

華春瑩又稱，由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會高度關注。中方敦促日方堅持「專守防衛」的政策承諾，堅持走和平發展道路，在軍事安全領域慎重行事。​​​​

（綜合報道）