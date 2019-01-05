社科院：中國人口負增長最快2027年出現　2050年將減少2億人

中國社科院近日發布報告指，中國人口將在2029年達到14.42億的峰值，從2030年開始進入持續負增長。但如果中國總和生育率一直保持在1.6水平，人口負增長更將提前到2027年出現。

中國社科院近日發布報告，中國人口負增長或將在2027年出現。（中新社/資料圖片）

籲當局要進行政策儲備

中國社科院人口所與社會科學文獻出版社周四（3日）共同發布《人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告No.19》，報告指人口負增長已勢不可擋，並將首先衝擊中國經濟，當局從現在開始極須開展研究和進行政策儲備。

報告亦援引聯合國預測結果顯示，中國勞動年齡人口在未來很長一個時期內將持續地加速減少，到2050年將減少2億人。勞動力轉為負增長對於中國經濟而言是一個重大的變數，不僅給勞動力市場供求關係帶來結構性轉變，同時也對各種相關制度的改革提出了迫切要求。

二孩數量下滑亦恐讓中國人口負增長早一步逼近。（資料圖片）

二孩政策無助出生率

而中國社科院人口所研究員高文書指出，中國過去多年經濟成長快，有很大的因素是因為人口扶養比低。但從2013年開始勞動年齡人口數下降，人口扶養比年年上升，人口紅利正在消失。

此外，二孩數量下滑亦恐讓中國人口負增長早一步逼近。據內媒報道，寧波、青島、聊城所公布2018年出生人口的預期數字均大幅下降，尤其是二孩數量下降明顯，以聊城來說，2018年二孩佔出生總量的62.98%，降幅為35.83%。中國人口問題學者何亞福亦表示，自2016年開放全面二孩以來，新生兒數量不升反降，中國2019年有九成機會推進全面放開生育政策。

（21世紀經濟報道/中央社）