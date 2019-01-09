赤峰市政法委書記王東偉自首受查　內蒙古政法系統已多人落馬

內蒙古自治區紀委監委在周三（9日）通報，現任赤峰市委副書記、市政法委書記王東偉自首，目前正接受紀律審查和監察調查。 據內地媒體報道，不論是赤峰市或內蒙古的政法系統，至今已有多人落馬甚至自殺。

現年54歲的王東偉在內蒙古土生土長，早期一直在鄂爾多斯市供職，官至市委常委。王東偉在2014年10月調往興安盟擔任副盟長，其後在2016年7月出任赤峰市委副書記、政法委書記至今。

王東偉的「前前任」孟繁有此前已經落馬，目前正被提起公訴。（網上圖片）

然而，王東偉之前已有一任赤峰市政法委書記落馬受查。孟繁有是王東偉的「前前任」，其於2006年開始擔任赤峰市政法委書記一職，於2011年卸任，惟在2016年1月被通報涉嫌嚴重違紀接受調查。有當地傳媒曾披露，孟繁有涉及被稱為「草原巨貪」的赤峰市前市委副書記、市長徐國元的貪腐案。徐國元曾多次接受赤峰市一間房地產公司董事長的行賄，幫助該董事長的妹妹到巴林右旗檢察院工作，並由孟繁有一手包辦。

李志斌在去年11月自殺身亡。（網上圖片）

王東偉和孟繁有皆是內蒙古政法系統的官員，除此二人之外，內蒙古政法系統此前已有多人落馬甚至自殺。去年11月，內蒙古公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、公安局長李志斌自殺身亡。李志斌自殺前，其舊上司內蒙古公安廳前副廳長孟建偉，及現任下屬呼和浩特公安局副局長杜寶君，都分別被通報接受審查調查。

（政知道）