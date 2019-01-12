十九屆中紀委三次全會召開　13位國家監委特約監察員首次列席

第十九屆中紀委第三次全體會議，周五（11日）起一連3日（11日至13日）在北京舉行，會議將部署中央今年的反腐工作。 值得注意的是，13位國家監委特約監察員這次應邀列席全會，屬史上首次。

十九屆中紀委三次全會周五（11日）起在北京召開，首度有國家監委特約監察員列席。（資料圖片）

內地傳媒《北京青年報》旗下公眾號「政知圈」指出，這13位國家監委特約監察員中，有中央和國家機關工作人員、企事業單位代表、來自高校和研究機構的專家學者、身在一線的基層群眾等。

中央紀委國家監委網站去年9月3日公布《國家監察委員會特約監察員工作辦法》（下稱《辦法》），決定建立特約監察員制度。建立特約監察員制度是國家監委引入外部監督的一項重要舉措；而邀請特約監察員列席中央紀委全會，則被視作為特約監察員創造條件、保障其履行好監督職責的重要舉措。

《辦法》明確特約監察員的首要職責是加強對紀檢監察機關的監督。特約監察員亦可參加國家監察委員會組織的調查研究、監督檢查、專項工作，以及辦理國家監察委員會委託的其他事項。《辦法》同時明確，紀檢監察機關要搭建工作平台、創新工作機制、加強服務保障，為特約監察員充分履職創造良好條件。

國家監委去年12月17日召開首屆特約監察員聘請會議，優選聘請50名特約監察員，並公布這50人的身份，包括央視著名主持人海霞、中國財政科學研究院院長劉尚希、人民日報社政治文化部主任溫紅彥等。

（政知圈）